ورود هیبرید به سبد سوخت خودروها / جریمه مشترکان پرمصرف گاز

عباس کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های صورت گرفته برای تولید خودروهای هیبریدی در کشور، گفت: هم اکنون یک پروژه مشترک بین شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و ایران خودرو برای تولید اتوبوسهای هیبریدی در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه بخش عمده تامین منابع مالی و طراحی دانش فنی تولید اتوبوس های هیبرید سوز توسط این دو سازمان انجام گرفته است، تصریح کرد: به زودی اتوبوس های هیبریدی ساخت داخل وارد بازار خواهد شد.

این مقام مسئول در مورد پیش بینی سهم هیبرید در سبد سوختی کشور، توضیح داد: بر اساس مطالعات انجام گرفته پیش بینی می کنیم سهم هیبرید در سبد سوختی کشور تا افق چشم انداز به حدود یک درصد افزایش یابد.

مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به اقدامات برخی از کشورهای پیشرفته برای افزایش سهم هیبرید در سبد سوختی خودروها، بیان کرد: هم اکنون ظرفیتی برای افزایش سهم 5 درصدی هیبرید در سبد سوختی خودروهای دنیا پیش بینی شده است.

جریمه مشترکان پر مصرف گاز

به گزارش مهر، وی در ادامه با اشاره به برنامه های کلان وزارت نفت برای اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخشهای مختلف و به ویژه صنایع انرژی بر، تبیین کرد: در این رابطه بر اساس قانون برنامه سوم و چهارم توسعه تدوین استانداردهای جدید مصرف انرژی برای صنایع کشور تدوین شده است.

کاظمی با بیان اینکه بر اساس معیارهای جدید تعریف شده آن دسته از صنایعی که الگوهای جدید را رعیات نکنند، مشمول جریمه خواهند شد، اظهار داشت: میزان این جریمه ها توسط شرکت ملی گاز ایران تعیین خواهد شد.

مدیر عامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با بیان اینکه تاکنون حدود 12 صنعت انرژی بر در کشور تعریف شده است، گفت: صنایعی همچون سیمان، آجر، کاشی، شیشه و روغن نباتی که سالانه بیش از 5 هزار متر مکعب مازوت و یا پنج مگاوات برق مصرف می کنند، از جمله صنایع انرژی بر هستند.