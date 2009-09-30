اعلام اسامی تیم زیر 16 سال برای مسابقات آسیایی/ برنامه و زمان بازیها

به گزارش خبرنگار مهر، پس از حذف نام 5 بازیکن، از سوی کادرفنی تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان، اسامی 23 بازیکن این تیم برای حضور در مسابقات مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا اعلام شد.

علی جلیلیان، داوود بهادری، مجتبی بلبکه، مهدی مهدی پور(سپاهان)، حسن فتح الله زاده، محمدرضا حسنی و جلال عبدی(تراکتورسازی تبریز)، حسن قاسمی و مازیار حسین نشتائی(شموشک )، سجاد نظر پور(فولاد)، وحید نجفی(سایپا)، ساسان رجب زاده و مهدی کریمی(ذوب آهن اصفهان)، امیرعباس آئینه چی(پرسپولیس)، اشکان سیفی و مسعود خان علی‌زاده(پیکان)،علیرضا اکبری(ملوان بندرانزلی)، علی نژاد اسماعیلی(مس کرمان)، میلاد صفایی(پیام مشهد)، آرمین ناصری نژاد(برق شیراز)، علی فتحیان(شیراز)، مهیار نوری(داماش گیلان) و فرشاد بامداد(استقلال تهران) بازیکنان اعزامی به این مسابقات هستند.

از بین نفرات دعوت شده به آخرین اردوی آماده سازی این تیم، محمدرضا قدرتی(دروازه بان)، علی کریمی، امین قلی زاده، علی مقتدایی و رضا ایازی از جمع نفرات قبلی و فرشاد بامداد بازیکن تیم استقلال تهران جانشین مرتضی اخباری شد که در آخرین دیدار تدارکاتی این تیم دچار مصدومیت شدید شد.

کاروان تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان بامداد روز جمعه(ساعت 5 صبح) راهی دوحه قطر خواهند شد و پس از توقف کوتاه در فرودگاه آن کشور، به نپال سفر می کنند.

شاگردان اکبرمحمدی در گروه B مرحله مقدماتی رقابت‌های قهرمانی نوجوانان آسیا با تیم‌های فوتبال بحرین، لبنان، نپال، تاجیکستان و مالدیو همگروه هستند، مسابقاتی که از پنجم تا هجدهم اکتبر(13 تا 23 مهرماه) در نپال برگزار می شود.

برنامه کامل دیدارهای فوتبال مقدماتی قهرمانی نوجوانان آسیا به شرح زیر است: (ساعت مسابقات به وقت محلی است)

دوشنبه - 13/7/88

* ایران - مالدیو، ساعت 12، ورزشگاه داشرات

* بحرین - تاجیکستان، ساعت 14، ورزشگاه هالچووک

* نپال - لبنان، ساعت 14:30، ورزشگاه داشرات

چهارشنبه - 15/7/88

* بحرین - لبنان، ساعت 12، ورزشگاه داشرات

* ایران - تاجیکستان، ساعت 14، ورزشگاه هالچووک

* نپال - مالدیو، ساعت 14:30، ورزشگاه داشرات

شنبه - 18/7/88

* لبنان - تاجیکستان، ساعت 12، ورزشگاه داشرات

* بحرین- مالدیو، ساعت 14، ورزشگاه هالچووک

* ایران - نپال، ساعت 14:30، ورزشگاه داشرات

دوشنبه - 20/7/88

* مالدیو - تاجیکستان، ساعت 12، ورزشگاه داشرات

* ایران - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه هالچووک

* نپال - بحرین، ساعت 14:30، ورزشگاه داشرات

پنجشنبه - 23/7/88

* ایران - بحرین، ساعت 12، ورزشگاه داشرات

* مالدیو - لبنان، ساعت 14، ورزشگاه هالچووک

* تاجیکستان - نپال، ساعت 14:30، ورزشگاه داشرات