چین در مورد تحریم های بیشتر علیه ایران به غرب هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، منابع خبری از قصد آمریکا برای اعمال فشار بیشتر به ایران جهت متوقف کردن برنامه هسته ای این کشور و تلاش برای تحریم ایران در همین راستا خبر می دهند.

به گفته یک مقام ارشد واشنگتن، با توجه به اقدامات اخیر ایران احتمال اعمال تحریمهای بیشتر علیه این کشور در نشست روز پنج شنبه که با شرکت کشورهای عضو شورای امنیت و آلمان در ژنو برگزار می شود، افزایش یافته است.

این در حالی است که چین در فاصله دو روز مانده به این نشست در مورد اعمال تحریمهای بیشتر علیه ایران هشدار داده و گروه 1+5 را به بررسی بیشتر این مسئله فراخوانده است.

طبق اعلام وزارت خارجه چین بهترین راه برای حل مشکلات غرب با تهران مذاکره بوده و به کار گیری روشهای دیگر بی نتیجه است.

در عین حال مقامهای آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند آمریکا انتظار دستیابی به نتیجه از نشست روز اول اکتبر نداشته و خود را برای نشست دیگری که در اواسط همین ماه برگزار خواهد شد آماده کرده است.

هشدار پکن در حالی مطرح می شود که "باراک اوباما" در دیدار با "هو جین تائو" همتای چینی خود در حاشیه شصت و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل از وی خواسته است حضور پررنگ تری در موضوع فعالیتهای هسته ای ایران و کره شمالی داشته و با واشنگتن در این زمینه همکاری کند.



