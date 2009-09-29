پروژه تپه سلام با اعتبار 8.5 میلیارد ریالی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم صنیعی عصر سه شنبه در محل استانداری خراسان رضوی افزود: پروژه رفع نقطه پرحادثه به صورت تعریض محور مشهد - فریمان (تپه سلام) تا پایان این هفته به اتمام خواهد رسید.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی با اشاره به اتمام 8 ماهه عملیات اجرایی این پروژه، افزود: پروژه تعریض محور تپه سلام دارای سطح آسفالت 34 هزار و 264 مترمربع به ضخامت 6 سانتی متر، 5 هزار و 430 مترمکعب بیس و 11 هزار و 319 مترمکعب ساب بیس است.

صنیعی 21 هزار و 828 مترمکعب خاکبرداری و 16 هزار و 792 مترمکعب خاکریزی را از دیگر مشخصات فنی این پروژه دانست.

وی افزود: در این پروژه 900 مترمکعب بتن ریزی، 4 کیلومتر گاردریل، 10 تن آهن آلات و میلگرد انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی یکی از مهمترین شاخصه های پروژه را تعریض 7 دستگاه پل این محور دانست و گفت: تعریض 2 دستگاه پل زیرگذر قوسی به دهانه 2 متر، یک دستگاه پل قوسی به دهانه 3 متر و 4 دستگاه پل به دهانه های 1.2 متر، یک دستگاه سیفون و 300 متر کانال سرپوشیده بتنی از شاخصه های مهم پروژه تعریض محور تپه سلام است.