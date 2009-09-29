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۷ مهر ۱۳۸۸، ۱۹:۴۷

در مشهد؛

پروژه تپه سلام با اعتبار 8.5 میلیارد ریالی به بهره برداری می رسد

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر 8.5 میلیارد ریال با هدف ایمن سازی ترافیک این محور در محدوده تپه سلام با احداث دو باند کندرو در طرفین محور موجود به بهره برداری خواهد رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ابراهیم صنیعی عصر سه شنبه در محل استانداری خراسان رضوی افزود: پروژه رفع نقطه پرحادثه به صورت تعریض محور مشهد - فریمان (تپه سلام) تا پایان این هفته به اتمام خواهد رسید.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی با اشاره به اتمام 8 ماهه عملیات اجرایی این پروژه، افزود: پروژه تعریض محور تپه سلام دارای سطح آسفالت 34 هزار و 264 مترمربع به ضخامت 6 سانتی متر، 5 هزار و 430 مترمکعب بیس و 11 هزار و 319 مترمکعب ساب بیس است.

صنیعی 21 هزار و 828 مترمکعب خاکبرداری و 16 هزار و 792 مترمکعب خاکریزی را از دیگر مشخصات فنی این پروژه دانست.

وی افزود: در این پروژه 900 مترمکعب بتن ریزی، 4 کیلومتر گاردریل، 10 تن آهن آلات و میلگرد انجام شده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی یکی از مهمترین شاخصه های پروژه را تعریض 7 دستگاه پل این محور دانست و گفت: تعریض 2 دستگاه پل زیرگذر قوسی به دهانه 2 متر، یک دستگاه پل قوسی به دهانه 3 متر و 4 دستگاه پل به دهانه های 1.2 متر، یک دستگاه سیفون و 300 متر کانال سرپوشیده بتنی از شاخصه های مهم پروژه تعریض محور تپه سلام است.

کد مطلب 955475

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