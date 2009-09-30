امضای بزرگترین قرارداد کاهش گازهای گلخانه ای با سوئیس

نصرت الله سیفی با اشاره به امضای تفاهم نامه شرکتهای مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی ایران و ساوت پل سوئیس به منظور توسعه استفاده از منافع مکانیسم پاک " سی دی ام" به خبرنگار مهر، گفت: با امضای تفاهم نامه امکان اجرای طرحهای جمع آوری گازهای گلخانه ای در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی ایران و سایر کشورهای ثالث فراهم می شود.

مدیر طرحهای انرژی شرکت مهندسی و ساخت تاسیسات دریایی با بیان اینکه ظرف مدت سه ماه پس از امضای تفاهمنامه، قرارداد اصلی بین دو شرکت امضا خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر پتانسیل اجرای طرحهای " سی دی ام" در صنایع نفت و گاز ایران حدود 3 میلیارد دلار است.

وی با بیان اینکه اجرای طرحهای جمع آوری گازهای گلخانه ای و فروش کربن حاصل از آن در طرحهای مختلف صنعت نفت ایران تاکنون مغفول مانده است، بیان کرد: این در حالی است که پیش بینی می شود تا سال 2012 میلادی سهم طرحهای سی دی ام در کل دنیا به حدود 24 میلیارد دلار افزایش یابد.

این مقام مسئول با اشاره به وجود پتانسیلهای قابل توجه در پالایشگاه های نفت و گاز، واحدهای پتروشیمی، خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز برای اجرای این طرحهای زیست محیطی، تبیین کرد: اجرای این طرحها علاوه بر سودآوری، مزیتهای زیست محیطی و کاهش هدر روی انرژی را نیز به همراه دارد.

جزئیات تکمیلی امضای این قرارداد تا دقایقی دیگر ارسال می شود.

