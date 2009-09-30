پروژه ای که زمینهای آبی را دیم کرد/ روستاهای الیگودرز خالی می شوند

به گزارش مهر، هدف از اجرای طرح قمرود انتقال 181 میلیون مترمکعب آب در سال از سرشاخه های دز به سد کوچری و تصفیه خانه دو دهک جهت تامین آب شرب و صنعت دراز مدت شهرهای خوانسار، خمین، گلپایگان، محلات، نیمور، سلفچگان، ساوه و قم برای جبران روزافزون کمبود آبی شهرهایی که از رشد جمعیت سریعی برخوردار است و این طرح عظیم برای افق 1420 درنظر گرفته شده است.

با وجود اینکه پروژه قمرود برای مردم برخی از شهرها و استانهای کشور پروژه ای حیات بخش بود ولی مردم شهرستان الیگودرز به عنوان یکی از پرآب ترین شهرستانهای استان با اجرای این پروژه از کمبود آب به شدت رنج می برند.

پروژه ای به قیمت بریدن آب و نان مردم روستایی الیگودرز!

این پروژه شاید در نگاه اول از سوی مسئولان وزارت نیرو به نام طرح انتقال آب از سرشاخه های دز به قمرود نام نهاده شده باشد، ولی در واقع این پروژه از روستاهای الیگودرز در استان لرستان آغاز می شود و به نوعی آبی که در تونلهای این طرح انتقال جاری می شود، قبل از اینکه آب دز باشد، آب لرستان است.

باغات خشک شده در اثر کم آبی

گرچه از یکسو پروژه انتقال آب قمرود موجب خشکی زمینهای کشاورزی و رودخانه های برخی از روستاهای الیگودرز و در نتیجه مهاجرت تعداد زیادی از ساکنان این روستاها شده است ولی از سوی دیگر انتقال آب لرستان به مرکز ایران را می توان یکی از پروژه های مهم و بزرگی دانست که دارای اهمیت ملی است ولی باید این دو زاویه به دقت و به موازات هم مورد توجه قرار گیرد.

پروژه قمرود زمانی که افتتاح شد با اینکه به قیمت "بریدن آب و نان" مردم روستاهای تمام شد ولی حتی در نام آن اثری از شهرستان الیگودرز و یا حتی استان لرستان وجود نداشت تا عمق مظلومیت مردم لرستان بیش از پیش نمود پیدا کند.

در آن روزها هر چه نمایندگان مجلس لرستان فریاد زدند و رسانه ها بیداد کردند و مردم طومار نوشتند کسی گوش نداد و نداد.

رضا رحیمی نسب نماینده مردم خرم آباد در نامه ای به وزیر نیرو خواستار اختصاص حق آبه شد و نماینده الیگودرز در نطق پیش از دستور خود از عمق فاجعه ای که بر مردم منطقه می گذرد پرده برداشت.

خشک شدن هکتارها زمین کشاورزی/ مردم برخی روستاهای الیگودرز آب آشامیدنی ندارند!

نماینده مردم الیگودرز در مجلس با جعلی خواندن نام پروژه آب قمرود، اظهار داشت: در سال‌های اجرای پروژه آبرسانی به قم، مردم الیگودرز مورد اذیت و آزار قرار گرفتند، اما مسئولان نام "قمرود" را برای این پروژه انتخاب کرده اند.

حجت الله رحمانی بیان داشت: عملیات اجرایی انتقال آب قمرود از الیگودرز در حال انجام است و آب این منطقه باید نصیب همه هموطنان ایران باشد و قوم بزرگ بختیاری از این موضوع که آب الیگودرز به شهرهای دیگر می ‌رود ناراحت نیست.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه مردم این منطقه را دچار مشکل کرده است، اظهار داشت: چشمه روستای عسکران با داشتن 400 هکتار زمین و باغ برای آبیاری از سال 81 به کلی خشک شده و خسارات زیادی را به مردم این منطقه وارد کرده است، تعدادی از منابع آب شرب روستاهایی که در مسیر این پروژه قرار دارند به طول کامل خشک و تا به امروز برای جایگزین کردن آن هیچ اقدامی صورت نگرفته است و تعدادی قنات نیز در مسیر این پروژه به طور کامل خشک شده است.

رحمانی ابزار تاسف کرد: در اثر اجرای این پروژه کلیه واحدهای پرورش ماهی این شهرستان نابود شدند و امکان صدور مجوز دوباره به دلیل کمبود آب برای مردم این منطقه وجود ندارد و امروز خشک شدن 40 حلقه چاه به این مشکلات افزوده شده است و هیچ حق‌آبه‌ای برای شهرستان الیگودرز از تونل آبرسانی برای این شهرستان منظور نشده است.

آن روزها این حرفا کسی را ترغیب نکرد تا بداند آنچه در منطقه می گذرد چگونه و چرایی این همه فریاد چیست. تا اینکه وزیر نیرو در افتتاح این پروژه که از آن به عنوان بزرگترین تونل انتقال آب خاورمیانه با افتخار نام برده می شد بازهم به تکرار وعده هایی برای رفع مشکل مردم پرداخت.

پرویز فتاح وزیر وقت نیرو: مدعی احقاق حقوق مردم الیگودرز از طرح قمرود هستم

وزیر وفت نیرو در مراسم آغاز عملیات اجرایی انتقال آب به قم

وزیر نیرو دولت نهم که در دور اول سفر هیئت دولت برای محرومیت لرستان اشک ریخت در سفر خود برای افتتاح پروژه به الیگودرز با طرح این موضوع که مدعی احقاق حقوق مردم الیگودرز از طرح قمرود هست، اظهار داشت: انتقال آب از سرشاخه های دز در استان لرستان و شهرستان الیگودرز به روستاهای مسیر این خط انتقال آسیب رسانده است.

پرویز فتاح تاکید کرد: با توجه به اینکه پروژه انتقال آب لرستان به قمرود با همراهی مردم منطقه به ثمر رسیده است لذا باید از محل این پروژه یا پروژه های دیگر آب مورد نیاز منطقه الیگودرز تامین شود.

وی با تاکید بر مشکلات موجود در منطقه تصریح کرد: از محل پروژه آب قمرود باید به روستاهای مسیر خط انتقال آبرسانی شود.

ما نیز امیدوار بودیم با این اظهارات بخشی از مشکلات مردمی که سالها با الطاف خداوندی با کمبود آب مواجه نبوده اند و اینک یکی از خشک ترین مناطق لرستان و حتی کشور هستند مرتفع شود ولی این امیدواری با عدم تحقق وعده ها بر باد رفت.

تامین آب مردم الیگودرز در صورت وجود سرریز پروژه!

نماینده مردم الیگودرز در مجلس در جلسه شورای توسعه و برنامه ریزی استان بازهم با طرح موضوع قمرود عنوان کرد: چند سال است که پروژه انتقال آب الیگودرز به قم در حال عملیاتی شدن است و متاسفانه بسیاری از زمینهای کشاورزی آبی در شهرستان الیگودرز به دیم تبدیل شده اند.

حجت الله رحمانی با انتقاد شدید از وضعیت بحرانی در این شهرستان، خاطر نشان کرد: متاسفانه چاهها و قنات این شهرستان خشک شده است و مردم به خاک سیاه نشسته اند.

وی با تاکید بر اینکه کسی نیست داد و فریاد این مردم را بشنود، تصریح کرد: اگر وضع به اینگونه بگذرد مردم به سراغشان می روند و پروژه را تعطیل می کنند.

نماینده مردم الیگودرز با بیان اینکه شرکت مجری این طرح زورشان از ما بیشتر است و قلدر هستند شرکت مجری گفته است که از محل سرریز این پروژه به شهرستان الیگودرز آب می دهیم و حال معلوم نیست سرریزی هم داشته باشد یا نه.

آغاز انتقال آب به قم

رحمانی خواستار رسیدگی به وضعیت موجود شد و نسبت به ادامه وضعیت فعلی در روستاهای شهرستان الیگودرز هشدار داد.

به هر حال آنچه که موجب نگرانی است نه انتقال آب به آستانه مقدسه حضرت معصومه (س) و مجاورین آن حضرت، که همه ما مرید این بانو و مقلد مراجع عظام مستقر در این شهر هستیم بلکه قائل نشدن هیچ حقی برای استان لرستان و مردم محروم روستاهای الیگودرز است که به نظر می رسد نیازمند راهکاری اصولی قبل از تبدیل شدن به بحرانی جدی در منطقه است.