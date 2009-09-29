"یاگلند" نروژی دبیر جدید شورای اروپا شد

به گزاش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "توربیورن یاگلند" سیاستمدار 58 ساله نروژی با کسب 165 رای در برابر 80 رای بر رقیب خود نخست وزیر پیشین لهستان پیروز شده و عنوان دبیر جدید شورای اروپا را بدست آورد.

با انتخاب یاگلند که پیش از این نخست وزیر نروژ بوده است، این کشور برای نخستین بار طی 60 سال فعالیت شورای اروپا ریاست این نهاد اتحادیه اروپا را بدست می گیرد. وی قرار است جانشین "تری دیویس" عضو حزب کارگر انگلیس که ماموریت 5 ساله اش در این شورا به اتمام رسیده، شود.

گفتنی است در ماه می سال 1949 در لندن 10 کشور اروپایی اساسنامه‌ تشکیل شورای اروپا را امضا کردند که بر پایه‌ آن همکاری کشورهای اروپایی در زمینه‌ها‌ی سیاست، اقتصاد، امور اجتماعی، فرهنگ، علم، حقوق و مدیریت چارچوب قانونی خود را ‌یافت.

این 10 کشور عبارت بودند از: بلژیک، دانمارک، فرانسه، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئد و انگلیس اما سه ماه بعد یونان و ترکیه نیز به جمع این کشورها پیوستند. این شورا هدف‌های بزرگی را دنبال می‌کند که کلیت آنها حکومت قانونی، دموکراسی و رعایت حقوق بشر است.

