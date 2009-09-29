انتقاد سولانا به اظهارات دبیرکل ناتو در مورد اعزام نیروی بیشتر به افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به سخنان"آندرس فوگ راسموسن" گفت کسی حق ندارد تلاشهای کشورهای اروپایی در افغانستان را زیرسوال ببرد.

خاویر سولانا که در حاشیه نشست غیررسمی وزرای دفاع اعضای اروپایی ناتوسخن می گفت خواست دبیرکل این پیمان را برای همکاری بیشتر اروپاییها در جنگ افغانستان به باد انتقاد گرفت.

به اعتقاد وی اتحادیه اروپا به سهم خود حضور خوبی در افغانستان داشته و شمار نیروهای نظامی اعزام شده از سوی کشورهای این اتحادیه به این کشور رضایت بخش است. این در حالی است که در جنگ بالکان تنها 3 هزار و 500 تن از نظامیان اروپایی ناتو شرکت داشته اند.

نشست غیررسمی وزرای دفاع کشورهای اروپایی درشهر گوتبورگ دانمارک نتوانست این اعضای ناتو را دراعزام شمار بیشتر نیرو به افغانستان به توافق برساند چرا که کشورهای دانمارک و هلند از مخالفان اصلی این اقدام بودند.



در پی این مخالفتها "آندرس فوگ راسموسن" دبیرکل ناتو انتقادهای شدیدی را متوجه مخالفان اروپایی افزایش نیرو در افغانستان و نیز کانادا کرده و گفت: اینکه کشورهای اروپایی و کانادا نمی خواهند بهای موفقیت آمریکا در افغانستان را بپردازند، قابل قبول نیست.

گفتنی است ژنرال "استنلی مک کریستال" فرمانده آمریکایی نظامیان ناتو در افغانستان نیز اخیرا خواستار افزایش شمار سربازان ناتو برای پیروزی در این جنگ شده و ادعا کرده است در صورت عدم همکاری اعضای ناتو با این خواسته ماموریت ناتو در افغانستان شکست خواهد خورد.