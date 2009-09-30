عزالدین حیدری روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز مجدد برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی در ایران افزود: اطمینان دارم با توجه به حضور آقای سعیدلو در سازمان تربیت بدنی که ادامه دهند راه دولت نهم برای توسعه و همگانی شدن ورزش در بین مردم کشورمان خواهد بود، آینده ورزش همگانی روشن و امیدوار کننده خواهد بود.

وی ادامه داد: ا روز10 مهرماه دور جدید برگزاری همایش های پیاده روی خانوادگی در شهرستان خوی آغاز خواهد شد و تلاش خواهیم کرد با همکاری استانها و هیئت های سراسر کشور تا پایان سال هر هفته در یک استان این همایش را برگزار کنیم.

حیدری در ادامه تشریح برنامه های فدراسیون ورزشهای همگانی برای شش ماه دوم سال 88 تصریح کرد: ابلاغ برگزاری مسابقات درون استان کارکنان دولت را به همه استانها ارسال کرده ایم و قصد داریم مرحله نهایی این مسابقات را در 17 رشته ورزشی ویژه آقایان و بانوان سازمان ها و نهادهای دولتی در سه استان برگزار کنیم.

رئیس فدراسیون ورزشهای همگانی در ادامه به حضور دو تیم این فدراسیون در بازیهای داخل سالن آسیایی ویتنام اشاره کرد و گفت: فدراسیون ورزش همگانی دو تیم بازیهای رایانه ای و هوب تاکرا را به مسابقات سالنی ویتنام اعزام خواهد کرد که با توجه به روند پیشرفت و آماده سازی مطلوب این دو تیم بسیار امیدواریم که هر دو نماینده ورزش همگانی در این مسابقات روی سکو بروند و برای کشورمان مدال کسب کنند.

عزالدین حیدری در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت های سازمان تربیت بدنی بتوانند در آینده ای نزدیک ورزش همگانی را در بین احاد ملت ایران به جایگاه واقعی خود برساند و مردم کشورمان ورزش روزانه و پیاده روی را جزو لاینفک برنامه های خود قرار دهند.