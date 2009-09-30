دانشگاه آزاد گرگان در 11 رشته بدون کنکور دانشجو می پذیرد

سیدحسین ساداتی به خبرنگار مهر در گرگان افزود: این دانشگاه در مقطع کاردانی ناپیوسته در رشته های معماری، علمی کاربردی نرم افزار کامپیوتر، کاردان فنی عمران (کارهای عمومی ساختمان)، مدیریت دولتی، آموزش زبان انگلیسی و آموزش ابتدایی، نقشه برداری، ساختمان، تربیت بدنی، کامپیوتر و نقشه کشی معماری پذیرای داوطلبان است.

وی اظهار داشت: داشتن دیپلم نظام جدید شاخه های کار و دانش یا نظام قدیم (چهار ساله) و یا مدرک پیش دانشگاهی در یکی از رشته های تحصیلی و نیز کارت پایان خدمت، معافیت و یا کفالت دائم برای آقایان از شروط تحصیل در مقاطع کاردانی بدون کنکور است.

ساداتی از پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته در آموزشکده فنی و حرفه ای سمای گرگان خبر داد و گفت: این آموزشکده نیز در رشته های ساختمان، تربیت بدنی، کامپیوتر، نقشه کشی معماری، حسابداری، مربی کودک، الکترونیک، گرافیک و نقاشی دانشجو می پذیرد.

معاون آموزشی واحد گرگان گفت: متقاضیان تحصیل در دوره های کاردانی می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه به نشانی www.gorganiau.ir مراجعه کنند.

