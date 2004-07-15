نمودار شاخص توسعه انساني سازمان ملل منتشر شد ؛ ايران در صد و يكمين رتبه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، با انتشار نمودار " شاخص توسعه انساني سازمان ملل"، نروژ، سوئد، استراليا، كانادا و هلند پنج كشور برتر دنيا در اين زمينه شناخته شدند، اما شرايط و امكان زندگي دركشورهاي آفريقايي به دليل شيوع بيماري ويرانگر " ايدز" به شدت سير نزولي داشته است.
در اين ليست آمريكا با يك درجه تنزل از رتبه سال گذشته خود در رتبه هشتم قرار گرفته و نروژ از چهار سال گذشته تاكنون حائز رتبه اول بوده است.
چهار كشور عراق، افغانستان، كره شمالي و ليبريا نيز به خاطر كمبود اطلاعات براي ارزيابي در اين ليست قرار داده نشدند.
ايران در اين فهرست با توجه به معيارهاي سازمان ملل پس ازچين رتبه 101 را به خود اختصاص داده است .
فهرست " شاخص انساني سازمان ملل" براي ارزيابي 177 كشور عبارت است از:
1- نروژ
2- سوئد
3- استراليا
4- كانادا
5- هلند
6- بلژيك
7- ايسلند
8- ايلات متحده آمريكا
9- ژاپن
10- ايرلند
11- سوئيس
12- انگليس
13- فنلاند
14- اتريش
15- لوكزامبورگ
16- فرانسه
17-دانمارك
18- زلاندنو (نيوزيلند)
19- آلمان
20- اسپانيا
21- ايتاليا
22- رژيم اسرائيل
23- هنگ كنگ
24- يونان
25- سنگاپور
26- پرتغال
27- اسلواني
28- كره جنوبي
29- باربادوس
30- قبرس
31- مالتا
32- جمهوري چك
33- برونئي
34- آرژانتين
35- سيشل
36- استوني
37- لهستان
38- مجارستان
39- سنت كيتس و نويس (St Kitts and Nevis)
40- بحرين
41- لتواني
42- اسلواكي
43- شيلي
44- كويت
45- كاستاريكا
46- اوروگوئه
47- قطر
48- كرواسي
49- امارات متحده عربي
50- لتوني
51- بهاماس
52- كوبا
53- مكزيك
54- ترينيداد و توباگو
55- آنتيگوا و بابوداس
56- بلغارستان
57- روسيه
58- ليبي
59- مالزي
60- مقدونيه
61- پاناما
62- بلاروس
63- تونگا
64- موري تيوس
65- آلباني
66- بوسني هرزگوين
67- سورينام
68- ونزوئلا
69- روماني
70- اوكراين
71- سنت لوئيس
72- برزيل
73- كلمبيا
74- عمان
75- ساموآي غربي
76- تايلند
77- عربستان سعودي
78- قزاقستان
79- جامائيكا
80- لبنان
81- فيجي
82- ارمنستان
83- فيليپين
84- مالديو
85- پرو
86- تركمنستان
87- سنت وينسنت و گرنادينز
88- تركيه
89- پاراگوئه
90- اردن
91- آذربايجان
92- تونس
93- گرنادا
94- چين
95- دومينيكا
96- سريلانكا
97- گرجستان
98- جمهوري دومينيكن
99- بليز
100- اكوادر
101- ايران
102- فلسطين
103- ال سالوادر
104- گويان
105- كيپ ورد
106- سوريه
107- ازبكستان
108- الجزاير
109- گينه استوايي
110- قرقيزستان
111- اندونزي
112- ويتنام
113- مولداوي
114- بوليوي
115- هندوراس
116- تاجيكستان
117- مغولستان
118- نيكاراگوئه
119- آفريقاي جنوبي
120- مصر
121- گواتمالا
122- گابون
123- سائوتوم و پرينسيپ
124- جزاير سليمان
125- مغرب
126- ناميبيا
127- هند
128- بوتسوانا
129- وانواتو
130- كامبوج
131- غنا
132- ميانمار
133- گينه پاپوآ
134- بوتان
135- لائوس
136- كومورو
137- سوازيلند
138- بنگلادش
139- سودان
140- نپال
141- كامرون
142- پاكستان
143- توگو
144- جمهوري كنگو
145- لسوتو
146- اوگاندا
147- زيمباوه
148- كنيا
149- يمن
150- ماداگاسكار
151- نيجريه
152- موريتاني
153- هائيتي
154- جيبوتي
155- گامبيا
156- اريتره
157- سنگال
158- تيمور شرقي
159- رواندا
160- گينه
161- بنين
162- تانزانيا
163- سواحل عاج
164- زامبيا
165- مالاوي
166- آنگولا
167- چاد
168- جمهوري دموكراتيك كنگو
169- جمهوري آفريقاي مركزي
170- اتيوپي
171- موزامبيك
172- گينه بيسائو
173- بروندي
174- مالي
175- بوركينافاسو
176- نيجر
177- سيرالئون
نظر شما