روابط ایران و عراق اعتقادی، تاریخی و فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد عصر امروز سه‌شنبه در دیدار رئیس مجلس عراق با اشاره به وجود عقاید، امنیت و منافع مشترک، بین ایران و عراق گفت: جمهوری اسلامی ایران امنیت، یکپارچگی و اعتلای عراق را امنیت خود می‌داند و امنیت و پیشرفت ایران و عراق به هم گره خورده است.

وی با تأکید بر اینکه از منظر جهان اسلام نیز وجود ارتباطات عمیق بین دو ملت ایران و عراق بسیار حائز اهمیت است، خاطر نشان کرد: دشمنان بیش از صد سال است که با حضور در منطقه تلاش می‌کنند بین ملت‌های اسلامی تفرقه و اختلاف بیندازند و حتی در این راه جنگ به راه انداختند. آنان حتی رژیم جعلی صهیونیستی را ایجاد کردند که دائماً علیه دولت‌ها و ملت‌های منطقه توطئه ایجاد کنند. از اینرو کوتاه کردن دست دشمنان مأموریت اصلی همه کشورهای منطقه است.

رئیس جمهور تصریح کرد: امروز باید دست به دست هم داده و در برابر هجوم تاریخی جبهه کفر و استکبار بایستیم. کشورهای منطقه صدها سال برادرانه بدون اختلاف در کنار هم زندگی کرده‌اند اما دشمنان می‌خواهند فاصله ایجاد کنند. آنها حتی از اتحاد بین دو کشور اسلامی وحشت دارند . بدون تردید ایجاد اتحاد بین کشورهای اسلامی قدرت بزرگی است که می‌تواند دشمنان را برای همیشه از منطقه دور کنند.

احمدی‌نژاد گفت: امروز به فضل الهی یک فرصت تاریخی برای کشورهای مستقل ایجاد شده است و باید به خوبی از این فرصت به نفع ملت‌های خود استفاده کنند و آن فرصت، ضعف اساسی جبهه استکبار و زیر سوال رفتن کیان صهیونیسم است.



رئیس‌جمهور با تأکید بر گسترش و تعمیق روابط ایران و عراق در همه زمینه‌ها اظهار داشت: باید پایه‌های ارتباطات برادرانه خود را هر چه بیشتر تقویت کنیم.

رئیس مجلس عراق نیز دراین دیدار بر گسترش و استحکام هر چه بیشتر مناسبات و همکاری‌های تهران و بغداد تأکید کرد و گفت: امروز نیازمند ایجاد روابط قوی و صمیمی بین دو کشور براساس اصول و مبانی اسلامی و نیز همسایگی هستیم. ایجاد چنین روابطی نباید فقط به تلاش دولت‌ها خلاصه شود و در این میان مجالس دو کشور، مردم و سازمان‌های زیربط نیز می‌توانند نقش بسزایی داشته باشند.

وی افزود: اگر روابط تهران و بغداد در کلیه زمینه‌ها تقویت شود، هیچ گروهی قادر نیست در چنین روابطی اخلال ایجاد کند.