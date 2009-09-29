تعلل دادگاه انگلیس در صدور حکم بازداشت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتص، دادگاه انگلیسی که شکایتی را از سوی گروههای فلسطینی مبنی بر ارتکاب اعمال جنایتکارانه توسط وزیر جنگ رژیم صهیونیستی دریافت کرده بود در اجرای وظایف خود تعلل کرد.

این در حالی است که گروههای فلسطینی پیش از سفر"ایهود باراک" به انگلیس به وی هشدار داده بودند در صورت ورود به خاک این کشور توسط دادگاه دستگیر خواهد شد.

درهمین حال منابع نزدیک به وزیر جنگ رژیم اسرائیل گفته اند خواست وزارت خارجه انگلیس در تصمیم دادگاه مزبور بی تاثیر نبوده است. بر این اساس وزارت خارجه با تشبیه وضعیت باراک به مورد مشابه وزیر جنگ پیشین رژیم صهیونیستی خواستار توقف رسیدگی به شکایت فلسطینیها از وی شده است.

مقامهای دولت انگلیس از عدم بازداشت "شائول موفاز" وزیر جنگ وقت اسرائیل در سفر سال 2004 وی به این کشور، بعنوان نمونه ای برای این اقدام یاد کرده اند. به گفته آنان موفاز با وجود اتهام به موارد مختلف، بدلیل داشتن مصونیت سیاسی مورد پیگرد قضایی قرار نگرفت.

منابع نزدیک باراک در عین حال اذعان کرده اند که هنوز دادگاه انگلیسی واکنشی مبنی بر پذیرش و یا رد خواسته وزارت خارجه این کشور نشان نداده است. گفتنی است گروههای فلسطینی ضمن شکایت از این مقام صهیونیستی خواستار رسیدگی به موارد متعدد جرایم ضدبشری وی علیه مردم فلسطین شده اند.

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بدون توجه به هشدارهای فلسطینیها، به منظور شرکت در مجمع سالانه حزب کارگر انگلیس و نیز دیدار با مقامهای این کشور از جمله "گوردون براون" نخست وزیر و از اعضای ارشد این حزب و نیز "دیوید میلی باند" وزیر خارجه به انگلیس سفر کرده است.