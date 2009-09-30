لایروبی رودخانه های بندرترکمن با کمبود اعتبار روبروست

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد ثنایی شامگاه سه شنبه در شورای اداری بندر ترکمن افزود: در صورت تامین اعتبار رودخانه های منطقه مد نظر شیلات و مرکز امور ماهیان خاویاری لایروبی می شوند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر برای لایروبی تمامی رودخانه های منطقه برآورد اعتبار شده و منتظر تخصیص اعتبار هستیم.

وی خاطرنشان کرد: لایروبی سه تا چهار هکتار از بستر یک رودخانه بین 100 تا 150 میلیون ریال اعتبار نیاز است و باید متولیان امر در این زمینه برنامه ریزی کنند.

فرماندار شهرستان بندر ترکمن نیز از تصویب لایروبی رودخانه ها گرگان رود و قره سو در حوزه استحفاظی این شهرستان خبر داد.

حاجی گلدی کر در این زمینه افزود: لایروبی این رودخانه ها برای جلوگیری از خسارتهای سیل و تکثیر ذخایر آبزی و ماهیان مناسب است.

شهرستان بندرترکمن در غرب گلستان واقع شده است.