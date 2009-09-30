تالار فرهنگ ساری تا چهارسال آینده به بهره برداری نمی رسد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محسن زارعی شامگاه سه شنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به مازندران در حوزه ارشاد استان اعتراض کرد و گفت: تالار فرهنگی مرکزی ساری که از مصوبات سفر اول دولت بوده است پس از گذشت سه سال 40 درصد پیشرفت دارد.

فرماندار ساری در ادامه افزود: تالار فرهنگی آذرماه 88 باید به بهره برداری برسد اما با روندی که مشاهده می شود، به نظر می رسد تا چهار سال آینده نیز به پایان نرسد.

وی در مورد عدم اجرای احداث کتابخانه مرکزی و شهرک پردیس از مصوبات سفر گلایه مند بود و گفت: این مصوبات از اعتبار ملی برخوردار هستند و تاخیر در اجرای عملیاتی قابل قبول نیست.

زارعی افزود: طرحهای مشابه در استانهای دیگر در حال اجرا یا به بهره برداری رسیده اند.

وی بیان داشت: شهرک سینمایی پردیس باید به عنوان مصوبه با اعتبار ملی سریعا احداث شود.

جواد موسوی، معاون اداری و مالی ارشاد مازندران نیز عدم تخصیص به موقع اعتبار را عامل عقب ماندن ساخت تالار فرهنگی ساری اعلام کرد و اظهار داشت: با توجه به اعتبارات اختصاص یافته، پیشرفت 40 درصدی قابل قبول است.

وی افزود: یک میلیارد ریال اعتبار برای ادامه ساخت تالار فرهنگی در سال جاری اختصاص یافته است.

موسوی در ارائه گزارش مصوبات سفر از ساخت شش مجتمع فرهنگی در شهرستانهای فاقد مجتمع خبر داد و گفت: دو پروژه در حال ساخت بوده و برای چهار پروژه دیگر زمین تامین نشده است.

وی از تصویب احداث 12 کتابخانه در استان خبر داد و گفت: تامین اعتبار چهار پروژه توسط وزارت نفت بوده و تجهیز و نوسازی مسئولیت احداث و تکمیل آن را برعهده دارد.

وی افزود: هم اکنون دو پروژه را ارشاد و دو پروژه را مسکن و شهرسازی با 25 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخت دارند.