محمدرضا دهقانی زاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در جلسه کمیته فنی در مورد نفرات اعزامی به مسابقات جهانی بحث و تبادل نظر شد و بر اساس اولویت بندی سرمربی تیم ملی دو تیم جهت حضور در مسابقات جهانی انتخاب شدند.

وی در مورد علت اولویت بندی تیم ها گفت: فدراسیون برای اعزام هر 5 تیم حاضر در اردو بودجه نداشت، فدراسیون فقط می توانست یک تیم را به این مسابقات اعزام کند که تصمیم به اولویت بندی گرفته شد و بر همین اساس "کیمه نو" کاتا، "جونو"کاتا، "ناگه نو" کاتا، "گوشین جتسو" و"کاتا منوکاتا" در این فهرست جای گرفتند.

عضو کمیته فداسیون جودو در مورد علت اعزام دو تیم گفت: فدراسیون تنها می تواند یک تیم اعزام کند، چون این تیم باید با سرمربی اعزام شود و خود سرمربی در تیم"جونو" زوج عسگری است و عسگری هم با هزینه خود از ژاپن به مالت می رود هزینه اضافی برای فدراسیون ندارد و ما می توانیم با دو تیم در مسابقات جهانی شرکت کنیم.

دهقانی زاده در مورد انتخاب تیم اول گفت:"کیمه نو" کاتا سال قبل در مسابقات فرانسه چهارم شد، در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی هم قهرمان شد و در اردو ها نیز نشان داد بهترین است.

وی در مورد عدم حضور اعضای کمیته فنی در اردوهای تیم ملی گفت: من شخصا با حضور مداوم در اردوها روند تمرینی را زیر نظر داشته و کارها را دنبال می کردم با نظر سرمربی تیم ملی در اولویت بندی تیم ها موافق بودم.

دهقانی زاده درپایان گفت: خیلی مایل بودیم هرپنج تیم را به مسابقات جهانی اعزام کنیم ولی بودجه فدراسیون برای این کار کافی نبود و امیدوارم همین دو تیم بتوانند با دست پر به تهران بازگردد.