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۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۳۹

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتخاب دو تیم کاتای‌جودو با نظرکمیته فنی انجام شد/فدراسیون بودجه ندارد

انتخاب دو تیم کاتای‌جودو با نظرکمیته فنی انجام شد/فدراسیون بودجه ندارد

نماینده کاتا در کمیته فنی فدراسیون جودو با تاکید بر اینکه فدراسیون برای اعزام تیم های کاتا به مسابقات جهانی بودجه کافی نداشت تصریح کرد نفرات اعزامی با نظر کادر فنی انتخاب شده اند.

محمدرضا دهقانی زاده با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: در جلسه کمیته فنی در مورد نفرات اعزامی به مسابقات جهانی بحث و تبادل نظر شد و بر اساس اولویت بندی سرمربی تیم ملی دو تیم جهت حضور در مسابقات جهانی انتخاب شدند.

وی در مورد علت اولویت بندی تیم ها گفت: فدراسیون برای اعزام هر 5 تیم حاضر در اردو بودجه نداشت، فدراسیون فقط می توانست یک تیم را به این مسابقات اعزام کند که تصمیم به اولویت بندی گرفته شد و بر همین اساس "کیمه نو" کاتا، "جونو"کاتا، "ناگه نو" کاتا، "گوشین جتسو" و"کاتا منوکاتا" در این فهرست جای گرفتند.

عضو کمیته فداسیون جودو در مورد علت اعزام دو تیم گفت: فدراسیون تنها می تواند یک تیم اعزام کند، چون این تیم باید با سرمربی اعزام شود و خود سرمربی در تیم"جونو" زوج عسگری است و عسگری هم با هزینه خود از ژاپن به مالت می رود هزینه اضافی برای فدراسیون ندارد و ما می توانیم با دو تیم در مسابقات جهانی شرکت کنیم.

دهقانی زاده در مورد انتخاب تیم اول گفت:"کیمه نو" کاتا سال قبل در مسابقات فرانسه چهارم شد، در مسابقات کشوری و انتخابی تیم ملی هم قهرمان شد و در اردو ها نیز نشان داد بهترین است.

وی در مورد عدم حضور اعضای کمیته فنی در اردوهای تیم ملی گفت: من شخصا با حضور مداوم در اردوها روند تمرینی را زیر نظر داشته و کارها را دنبال می کردم با نظر سرمربی تیم ملی در اولویت بندی تیم ها موافق بودم.

دهقانی زاده درپایان گفت: خیلی مایل بودیم هرپنج تیم را به مسابقات جهانی اعزام کنیم ولی بودجه فدراسیون برای این کار کافی نبود و امیدوارم همین دو تیم بتوانند با دست پر به تهران بازگردد.

کد مطلب 955544

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