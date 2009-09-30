سال تحصیلی جدید در دانشگاهای مازندران پررونق تر از هر سال

به گزارش خبرنگارمهر در ساری، مراسم بازگشایی دانشگاههای استان مازندران با حضور خیل عظیم دانشجویان که بیشتر آنها دانشجویان جدید الورود بودند و با حضور استادان دانشگاه ها و مسئولان در مجتمع پیامبر اعظم (ص)برگزار شد.



دانشگاه مازندران واقع در بابلسر که به عنوان مادر دانشگاه های مازندران نیز دیروز نیز میزبان علاقه مندان بسیاری برای تذهیب نفس و تعلیم و تربیت متعالی شد.

دانشگاه آزاد ساری به همراه سایر دانشگاه های مازندران نیز ضمن آغاز سال تحصیلی خود در تدارک جشنی بزرگ در ربع قرن فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی هستند تا دست به دست هم ایران اسلامی را آباد و آزاد سازند.

مازندران با دارا بودن بیش از دهها دانشگاه دولتی و صدها دانشگاه آزاد و پیام نور نقش اساسی را در جذب دانشجویان و نخبگان به خود اختصاص داده و از مرتبه بالای علمی در کشور برخوردار است.

وجود دانشگاه های علوم پزشکی مازندران، بابل و بین المللی رامسر، علم و صنعت مازندران، منابع طبیعی و کشاورزی مازندران، دانشگاه علوم دریایی چالوس و دانشگاه های محتلف نظامی و انتظامی بر غنای علمی استان عالم پروز و غیور مازندران قهرمان افزوده است.