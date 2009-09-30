عمده صادرات ایران به لهستان محصولات سنتی است

این مسئول اقتصادی کشور لهستان در ادامه به نرخ تورم و بیکاری در لهستان نیز اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر نرخ تورم در این کشور 4.2

وی با اشاره به بحران اقتصادی جهان اظهار داشت: در هر صورت کاهش سیر نزولی در کل دنیا ملموس است اما اکنون نیز این رقم در لهستان مثبت است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آناگالیک شامگاه سه شنبه در اتاق بازرگانی اصفهان در دیدار با جمعی از فعالان اقتصادی این استان افزود: تولید ناخالص کشور لهستان در سال 2007 برابر با 6.7 بوده که این نرخ در سال 2009 به 1.1 درصد رسیده است.

گالیک در ادامه به رتبه بندی تولیدات این کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار می

وی همچنین عمده فعالیتهای این کشور را بر پایه صنعت دانست و گفت: چون در زمان شوروی مراکز صنعتی این کشور در این قسمت بود اکنون نیز عمده اقتصاد لهستان بر پایه صنعت قرار گرفته است و پس از آن کشاورزی قرار دارد.

گالیک در ادامه به رتبه اقتصادی لهستان در میان دیگر کشورها نیز اشاره کرد و گفت: این کشور از لحاظ اقتصادی سومین کشور صنعتی در اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و رتبه 20 را در کل دنیا دارد.

وی همچنین به توجه کشور لهستان به علم و دانش نیز اشاره و بیان کرد: در حال حاضر نزدیک به 448 دانشگاه پلی تکنیک در لهستان وجود دارد‌ که وجود این دانشگاه‌ها فرصت خوبی را برای مطالعه دانشجویان در این کشور فراهم کرده است.

توان رتبه بندی صادرات لهستان را اینگونه درجه بندی کرد که در گام اول ماشین آلات صنعتی،

‌خودرو و تولید هواپیما و کشتی قرار دارد.

این مسئول اقتصادی کشور لهستان در ادامه با اشاره به تاریخ پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا گفت: ‌سرمایه گذاری کشورهای خارجی در این کشور از آن تاریخ افزایش یافته و اکنون نزدیک به 78 میلیارد یورو حجم سرمایه گذاری کشورهای خارجی در لهستان است که این موضوع اکنون نیز با توجه به بحران ایجاد شده در جهان، متوقف نشده است.

گالیک در ادامه به کاهش صادرات نفتی ایران به لهستان نیز اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود این میزان را بتوان در آینده افزایش داد.