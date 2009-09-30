روزانه 600 مورد تماس با آتش نشانی زنجان انجام می شود

حمیدرضا یاختی‌فرد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان با بیان اینکه طی شش ماهه گذشته آتش ‌نشانان به 97 مأموریت آتش‌ سوزی، 89 عملیات امداد و نجات و نزدیک به 100 مورد آبکشی از معابر عمومی شهر یا منازل شهروندان اعزام شده ‌اند، افزود: در ارتباط با تلفات، آمار دقیقی نداریم اما در آتش‌سوزی وضعیت نسبت به سال ‌گذشته کاهش چشمگیری داشته است و در زمینه عملیات امداد و نجات نیز در شش ماهه امسال نسبت به شش ماهه سال قبل 22 درصد رشد را نشان می‌دهد.

وی میانگین زمانی حضور نیروهای آتش نشانی در محل حادثه را پنج تا هفت دقیقه دانست که در ساعات شلوغ، این امر به 15 دقیقه می رسد و ادامه داد: در حال حاضر 80 آتش نشان در چهار ایستگاه آتش نشانی در سطح شهر زنجان جهت امدادرسانی به شهروندان مشغول به کار هستند.

یاختی فرد به فعالیت چهار ایستگاه آتش‌نشانی در سطح شهر و احداث دو ایستگاه دیگر اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون با اعتباری بالغ بر 500 میلیون تومان دو ایستگاه در شهرک‌ الهیه و اراضی ترانسفو احداث می‌شود که تا پایان سال با بهره ‌برداری از آنها نیروهای جوان، آموزش‌ دیده و زبده را به کار خواهیم گرفت.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی زنجان به ساماندهی 125 آتش‌ نشان افتخاری زن و 140 آتش‌ نشان افتخاری مرد پرداخت و گفت: از این نیروهای افتخاری در مواقع بحران و حوادث غیرمترقبه بهره می‌گیریم.

یاختی فرد به ماموریت انجام شده سازمان آتش نشانی در یک روز اشاره کرد و گفت: نیروها روزانه به طور میانگین در سه عملیات امداد شرکت می کنند که بیشترین موارد را سوانح جاده ای شامل می شود، به طوری که این حوادث امسال نسبت به سال گذشته 22 درصد افزایش پیدا کرده است.

یاختی فرد اجرای دستور العمل ایمنی در ساختمانها را عاملی جهت کاهش سوانح عنوان کرد و بیان داشت: طبق این دستورالعمل، موارد ایمنی باید در لایه ساختمانهای تازه ساخت رعایت شود، به گونه ای که پس از تائید آتش نشانی پروانه پایان کار صادر می شود که این امر قطعا در کاهش بروز حوادث در شهر زنجان تاثیرگذار خواهد بود.

وی ترویج فرهنگ ایمنی در بین شهروندان را از وظایف مهم آتش نشانی عنوان کرد و افزود: سازمان آتش نشانی زنجان، آموزشهای همگانی در خصوص مسائل ایمنی را به طور گسترده در سطح مدارس، دانشگاه ها و ادارات در دستور کار قرار داده و طبق آمار در شش ماهه اول سال جاری، 1994 نفر از این آموزشها بهره مند شده اند.