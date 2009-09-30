دانشجویان زنجان سال تحصیلی جدید را با شور و شعور آغاز کردند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در مراسم گشایش دانشگاه های زنجان گفت: امسال با آغاز سال تحصیلی جدید بیش از دو هزار و 500 دانشجو به عنوان ورودی سال 88 در این واحد دانشگاه مشغول به تحصیل شدند.

اصغر پرتوی افزود: در طول سه سال اخیر تعداد رشته های تحصیلی این واحد از 50 رشته به 115 رشته افزایش یافته است که می توان گفت که در این زمینه بیش از دو برابر رشد را شاهد بوده ایم.

وی با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در حال حاضر با دارا بودن بیش از 12 هزار دانشجو، بزرگترین موسسه آموزش عالی استان به شمار می رود، افزود: این واحد فعالیت خود را از سال 64 با امکاناتی در حد صفر و فضای استیجاری دو کلاسه آغاز کرد اما خوشبختانه در حال حاضر این واحد دانشگاهی از 100 هزار مترمربع فضای آموزشی، رفاهی و پژوهشی بهره می برد.

پرتوی یادآورشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان در حوزه های مختلف رتبه های برتری را کسب نموده، به طوری که در سال جاری این دانشگاه در حوزه پژوهش مقام برتر کشور را بدست آورد و در حوزه امور دانشجویی نیز 3 سال پی در پی است که تقدیرنامه ای به دلیل ارائه خدمات مطلوب در امر رفاه دانشجویان دریافت می کند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان افزود: فضاهای آموزشی، پژوهشی و رفاهی این واحد از حدود 45 هزار مترمربع به بیش از 100 هزار متر مربع در حال حاضر رسیده است و این امر نشان دهنده پویایی و موفقیت های این موسسه آموزش عالی است.

پرتوی از راه اندازی 4 رشته در مقطع دکتری در این واحد در آینده نزدیک خبر داد و گفت: با تأیید و مصوبه سازمان مرکزی، رشته های علوم سیاسی، جامعه شناسی، ادبیات فارسی و ارتباطات اجتماعی را به زودی در مقطع دکتری در واحد زنجان فعال خواهیم نمود.

نزدیک به دو هزار نفر دانشجوی ورودی جدید وارد دانشگاه زنجان شدند

همچنین معاونت دانشجویی دانشگاه زنجان نیز از ورود نزدیک به دو هزار نفر انشجو در مقطع کارشناسی وارد دانشگاه زنجان خبرداد .

دکتر افزود: همچنین نزدیک به 500 نفر در مقطع کارشناسی ارشد و 40 تا 50 نفر نیز در مقطع کاردانی وارد دانشگاه زنجان شده اند.

9 رشته جدید به رشته های تحصلیلی دانشگاه جامع علمی کاربردی زنجان اضافه شد

رئیس دانشگاه علمی، کاربردی استان زنجان گفت: با آغازسال تحصیلی جدید، 9 رشته شامل رشته های آتش نشانی و خدمات ایمنی با گرایش اطفاء حریق ، ایمنی و بهداشت در واحدهای صنفی، رشته حسابداری با گرایش حسابرسی، حقوق با گرایش شورای حل اختلاف ، رشته خدمات مشاورحقوقی، رشته شیمی آزمایشگاهی با گرایش غذایی، تکنولوژی آرک سازی، صنعت شیرینی سازی و رشته نساجی با گرایش ریسندگی به رشته های این دانشگاه افزوده می شود.

محمد فتحی افزود: جهت تربیت نیروی انسانی متخصص، در نیمسال تحصیلی جدید برای اولین بار در شمال غرب کشور در رشته نساجی با گرایش ریسدنگی بصورت پودمانی پذیرش خواهیم داشت، البته طراحی و تدوین رشته نساجی توسط کارشناسان و متخصصین مربوطه صورت گرفته و از سوی شورای عالی برنامه ریزی کل دانشگاه نیز به تصویب رسیده است.

وی با اشاره به اینکه این دانشگاه فعالیت خود را از سال 82 آغاز نموده و هم اکنون نیز دارای 8 مرکز فعال در سطح استان است، یادآور شد: با افزوده شدن 9 رشته به رشته های تحصیلی، پیش بینی می شود که در سال تحصیلی جدید تعداد دانشجویان از 5 هزار نفر به 7 هزار و 500 نفر افزایش یابد.

تحصیل بیش از 20 هزار نفر دانشجو در دانشگاه پیام نور استان زنجان

رئیس دانشگاه پیام نور استان زنجان که از ابتدای سال جدید تحصیلی به دلیل قبول پست جدید در دانشگاه پیام نور تهران بزرگ در دانشگاه پیام نور زنجان حضور ندارد قبل آغاز سال تحصیلی در گفتگویی با اشاره به تحصیل حدود 15هزار دانشجوی پیام نور در سطح استان گفت: با آغاز ترم تحصیلی جدید، این آمار از مرز 20 هزار نفر خواهد گذشت.

مجید جاوری افزود: در برخی از واحدهای جدید التاسیس پیام نور استان که قابلیت سخت افزاری و امکاناتی دارند، حدود 6 یا 7 رشته که عمدتا در حوزه علوم انسانی می باشد، به رشته های دانشگاهی افزوده شده است، اما در مرکز استان به دلیل تراکم بالای دانشجویان، رشته جدیدی معرفی نشده است.

وی با اشاره به وجود 144 رشته تحصیلی در دانشگاه های پیام نور استان زنجان ادامه داد: دانشگاه های پیام نور واحد زنجان و ابهر دارای رشته های تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد می باشد که امیدواریم با فراهم نمودن امکانات و زیرساخت ها، بتوانیم رشته هایی را در این مقاطع گسترش دهیم.

جاوری در ادامه با تاکید بر اینکه در راستای سیاستهای دولت نهم، توسعه کیفی دانشگاه ها و توجه به امر کیفیت بخشی آموزشی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، افزود: به دلیل توجه به کیفیت بخشی مطلوب آموزشی، در ترم تحصیلی جدید در رشته های موجود در حد متعارف پذیرش خواهند شد.