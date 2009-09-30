وی افزود: فیلم سینمایی "درباره الی" با مختصات سینمای تجاری همخوانی نداشت و از جنس فیلمهایی نبود که سالهای اخیر با استقبال مواجه میشوند اما فروش خوب فیلم نشان داد مخاطب از فیلی که با نگاه حرفهای ساخته شده باشد ارتباط برقرار میکند. سینمای ایران چنین نمونههایی داشته است.
این کارشناس سینما ادامه داد: شورای صنفی نمایش در تصمیم تازهاش سینماهای خوبی را انتخاب کرده که آثار فرهنگی را نمایش بدهند اما تنها انتخاب سینما یا نمایش این فیلمها در چند هفته نمیتواند مشکل اکران فیلمهای فرهنگی را حل کند، در همه دنیا دولت برای نمایش این فیلمها برنامههای حمایتی دارد اما در طرج جدید هم شکل حمایت دولت مشخص نشده است.
علمالهدی گفت: این فیلمها همان طور که با بودجه و حمایت دولت ساخته میشوند باید در بخش نمایش هم همراهی دولت را داشته باشند، در این صورت میتوان جریان حمایتی از این سینما را که بهتر است به آن سینمای هنر و تجربه بگوئیم ایجاد کرد. این فیلمها نیاز به تبلیغات گسترده و اکران طولانی مدت دارند و به مرور زمان میتوانند با مخاطب ارتباط برقرار کنند.
وی گفت: اجرای موفق این طرح نیاز به برنامهریزی یک ساله دارد، تلویزیون باید کمک کند، دولت باید سوبسید بدهد و نمیشود انتظار داشت که بدون برنامهریزی این طرح محقق شود و به نتیجه مطلوب برسد. در سالهای مختلف طرح اکران فیلمهای فرهنگی به شکلهای مختلف اجرا شده و بیشتر موارد این طرحها شکست خورده است.
کارشناس حوزه توزیع و نمایش فیلم گفت: نمایش فیلمهای فرهنگی در مدت سه هفته تنها لیست انتظار سینمای ایران برای اکران را کوتاه میکند اما در صورت برنامهریزی درست میتوان برای این فیلمها مخاطب تربیت کرد و زا ظرفیت دانشگاهها و مدارس برای جذب مخاطب برای این فیلمها استفاده کرد.
علمالهدی درباره اکران عید فطر گفت: اواخر شهریور و اوایل مهرماه به دلیل شروع مدارس و آغاز به کار دانشگاهها، خانوادهها گرفتارتر از آن هستند که به سینما بروند و طبیعی است که فروش فیلمها افت کند. اما امسال با اکران فیلمهای متنوع در اکران عید فطر شاهد رونق سینماها هستیم که البته امیدوارم در هفتههای بعد این استقبال بیشتر شود.
وی درباره طرح کاهش بهای بلیت در هفتههای پایانی اکران فیلمها گفت: طرح اکران "اذان تا اذان" به دلیل پایان فصل تابستان و شروع مدارس و دانشگاهها به آن شکل قبلی نمیتواند در فصل پائیز و زمستان ادامه پیدا کند. اما میشود با کاهش بهای بلیت سینماها در هفتههای پایانی اکران فیلمها خانوادههایی که به دلیل مشکل مالی نمیتوانند به سینما بروند در این مقطع زمانی به سالنهای سینما آورد.
این کارشناس سینما افزود: این طرح میتواند مکمل طرح موفق اکران "اذان تا اذان" باشد و با توجه به گرانی بهای بلیت و مشکل اقتصادی بخشی از جامعه را به دیدن فیلم در هفتههای پایانی نمایش فیلمها دعوت کند.
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