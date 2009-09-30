به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "در محاصره آتش" پنجشنبه 9 مهرماه ساعت 22 از شبکه یک پخش میشود. این فیلم محصول آمریکا را رابرت لی سال 2006 به مدت 90 دقیقه با نقشآفرینی کاستاز ماندیلر، مایکل ایرنساید، الکساندر پائول و اریک برکر ساخت. این فیلم به حفاریهای عمیق در نیویورک میپردازد که منجر به اتفاقهای زیادی میشود.
نمایی از فیلم "انعکاس"
فیلم سینمایی "اسکادران عشق" جمعه 10 مهر ساعت 16 روی آنتن شبکه یک میرود. این فیلم را سعید حاجیمیری سال 1375 بر مبنای فیلمنامه خودش و ابراهیم حاتمیکیا ساخت. داستان "اسکادران عشق" درباره فرید فرزند یک خلبان است که به تازگی به ایران آمده و وارد شغل پدرش میشود. در این فیلم فرامرز صدیقی، محرم زینالزاده، پرند زاهدی، علی فرهبد، حسین سحرخیز و میترا چوپان بازی میکنند.
فیلم تلویزیونی"یکی از میان ما" به کارگردانی حمید بهمنی و تهیهکنندگی سیداحمد میرعلایی پنجشنبه 9 مهر ساعت 23:45 از شبکه دو پخش میشود. در این فیلم بیژن امکانیان، بابک انصاری، امیرحسین مدرس، علیرام نورایی و اسماعیل سلطانیان در آن بازی کرده اند. داستان درباره حضور یک عاما نفوذی در یکی از محورهای عملیاتی حساس و مهم جبهه است.
فیلم سینمایی "انعکاس" جمعه 10 مهر ساعت 19 روی آنتن شبکه دو میرود. این فیلم محصول استرالیا را رای لارنس سال 2006 با نقشآفرینی کریس هایوود، تاتیا ریلی، لورا لینی و گابریل بیرن ساخت. داستان فیلم "انعکاس" درباره زنی به نام کلر است که مشکلات روانی دارد. او پس از 18 ماه فرار از منزل به خانه خود برمیگردد و از سوی دیگر مردی یک دختر بومی را به قتل میرساند و جنازه او را به رودخانه میاندازد.
فیلم سینمایی "آرزوی مرگ" پنجشنبه 9 مهر ساعت 20 از شبکه سه پخش میشود. این فیلم محصول آمریکا را مایکل وینر سال 1974 به مدت 93 دقیقه با نقشآفرینی چارلز برانسن، هوپ لانگ، ویلیام ردفیلد و استیون کیتس ساخت. داستان فیلم "آرزوی مرگ" درباره زندگی یک مهندس راه و ساختمان است که در یک شب اراذل و اوباش به خانواده او حمله میکنند و همسرش را به قتل میرسانند.
فیلم سینمایی "هیچی نگو" جمعه 10 مهر ساعت 23 روی آنتن شبکه سه میرود. این فیلم محصول آمریکا و استرالیا را گری فلدر سال 2001 با نقشآفرینی مایکل داگلاس، سین بین، برتیانی مارفی و گای تری ساخت و داستان آن درباره دختر یک روانشناس است که ربوده میشود تا پدرش را وادار کنند تا محل پنهان کردن یک سنگ قیمتی را بگوید.
نمایی از فیلم سینمایی "خاطرات رنجآور"
فیلم سینمایی "خاطرات رنجآور" جمعه 10 مهر ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش میشود. این فیلم که برنده سه جایزه جینی در رشتههای بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر نقش اصلی و بهترین کارگردانی شده را فرانسیس لکلرک سال 2004 به مدت 100 دقیقه با نقشآفرینی رای دوپوز، گای توویت، لین رادیر و ماکا کاتو ساخت.
داستان "خاطرات رنجآور" درباره مردی به نام الکساندر است که بعد از تصادف حافظه خود را از دست میدهد و همسر و دخترش سعی میکنند به او کمک کنند.
فیلم سینمایی "تازه کار" جمعه 10 مهر ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن میرود. این فیلم محصول آمریکا را پل سیرمونز سال 1999 به مدت 111 دقیقه و با حضور جولی هریس، چارلز نلسن ریلی، میکی رونی و دنی بیرد ساخت. داستان فیلم "تازه کار" درباره پسر بچهای 11 ساله به نام کوری است که برای سرپرستی به خانواده کپرمن سپرده میشود.
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