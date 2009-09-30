طرح انضباط اجتماعی در منطقه هفت تهران اجرا می شود

سردار عزیزالله رجب زاده در حاشیه بازدید از خبرگزاری مهر در گفتگو با خبرنگار این رسانه گفت: پس از اجرای کامل طرح انضباط اجتماعی در منطقه 6 شهرداری تهران، پلیس پایتخت با همکاری شهرداری طرح انضباط اجتماعی را در منطقه هفت تهران اجرا خواهد کرد.

عالی ترین مقام انتظامی پایتخت در رابطه با عملکرد پلیس در اجرای طرح انضباط اجتماعی در منطقه 6 تهران اظهار داشت: این منطقه یکی از پرترددترین مناطق شهر تهران محسوب می شود و طی 28 روز گذشته هم زمان با آغاز اجرای طرح انضباط اجتماعی در این منطقه 26 درصد کل جرائم منطقه کاهش یافته است.





سردار رجب زاده در خبرگزاری مهر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ افزود: کشفیات پلیس طی این مدت در منطقه 6 تهران 14 درصد افزایش داشته است. ضمن آنکه در همین مدت دستگیریها 6 درصد در منطقه افزایش داشته و همین امر موجب کاهش 22 درصدی کیف قاپی، کاهش 14 درصدی سرقت موتورسیکلت، کاهش 27 درصدی سرقت لوازم خودرو، کاهش 89 درصدی سرقت از اماکن، کاهش 100 درصدی سرقت از منازل و کاهش 50 درصدی سرقت از مغازه ها در منطقه شده است.

سردار رجب زاده با اشاره به اینکه این طرح تاکنون در مناطق سه و 12 تهران نیز اجرا شده است گفت: تنها در قسمتی از منطقه 12 تهران این طرح اجرا نشده که طی هفته آینده با همکاری شهرداری تهران اجرای این طرح در منطقه 12 تکمیل می شود.

بخشهای دیگر گفتگوی خبرنگاران مهر با سردار رجب زاده طی روزهای آتی منتشر می شود.