عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- پس از زلزله 8.2 ریشتری و کشته شدن 100 نفر بر اثر امواج سونامی؛ اوباما جزیره ساموای آمریکا را بحران زده اعلام کرد.
- آغاز مذاکرات دیپلمات های آمریکایی با مقامات کوبا.
- وزارت خارجه آمریکا کشتار 157 نفر از مردم گینه را محکوم کرد.
- احمدی نژاد رئیس جمهور ایران: امنیت و پیشرفت ایران و عراق با یکدیگر مرتبط هستند.
- امروز در اتحادیه اروپا گزارش تفصیلی جنگ در قفقاز بررسی می شود.
- فرمانده ارتش هندوراس از پایان قریب الوقوع بحران سیاسی در این کشور خبر داد.
- در هفته جاری صورت می گیرد: دیدار هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست بیل کلینتون از هاییتی.
- وزیر کشور فرانسه متهم به توهین نژادپرستانه علیه اقلیت های مقیم این کشور شد.
- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا: همکاری های خود با ناتو و روسیه را افزایش می دهیم.
- سازمان عفو بین الملل نقض حقوق بشر را در چاد را محکوم کرد.
- کشته شدن 4 نفر در انفجارهای شب گذشته در عراق.
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