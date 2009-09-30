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۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۰۹

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل : عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون به نقل از خبرگزاریهای خارجی به شرح زیر است.

- پس از زلزله 8.2 ریشتری و کشته شدن 100 نفر بر اثر امواج سونامی؛ اوباما جزیره ساموای آمریکا را بحران زده اعلام کرد.

- آغاز مذاکرات دیپلمات های آمریکایی با مقامات کوبا.

- وزارت خارجه آمریکا کشتار 157 نفر از مردم گینه را محکوم کرد.

- احمدی نژاد رئیس جمهور ایران: امنیت و پیشرفت ایران و عراق با یکدیگر مرتبط هستند.

- امروز در اتحادیه اروپا گزارش تفصیلی جنگ در قفقاز بررسی می شود.

- فرمانده ارتش هندوراس از پایان قریب الوقوع بحران سیاسی در این کشور خبر داد.

- در هفته جاری صورت می گیرد: دیدار هیئت بلندپایه آمریکایی به ریاست بیل کلینتون از هاییتی.

- وزیر کشور فرانسه متهم به توهین نژادپرستانه علیه اقلیت های مقیم این کشور شد.

- "باراک اوباما" رئیس جمهور آمریکا: همکاری های خود با ناتو و روسیه را افزایش می دهیم.

- سازمان عفو بین الملل نقض حقوق بشر را در چاد را محکوم کرد.

- کشته شدن 4 نفر در انفجارهای شب گذشته در عراق.

کد مطلب 955570

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