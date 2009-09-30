یوسا جایزه 30 هزار یورویی کابالرو باندال را برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت لیوینگ این پرو، یوسا این جایزه را به‌ دلیل نوشتن مقاله "سفر به افسانه" با کاوش در جهان داستانی نویسنده اروگوئه‌ای "خوان کارلوس اونتی" کسب کرده ‌است.

هیئت داوران مقاله یوسا را به عنوان "کاری بسیار قوی درباره یکی از بزرگترین نویسندگان آمریکای لاتین در قرن بیستم" شایسته دریافت این جایزه دانسته‌اند.

در جایزه کابالرو باندال 80 مقاله از اسپانیا و آمریکای لاتین با هم به رقابت پرداختند که جایزه 30 هزار یورویی آن نصیب این نویسنده پرویی معروف شد.

یوسا همواره تحسین گر جهان خیالی اونتی بوده و او را به عنوان یکی از اولین نویسندگان مدرن اسپانیایی‌زبان ستوده‌ است. وی درباره نوشتن این کتاب‌- مقاله عنوان می‌کند: من از نوشتن این کتاب و تلاش برای درک این نویسنده لذت بردم.

ماریو وارگاس یوسا با نام کامل "جرج ماریو پدرو وارگاس یوسا" در 28 مارس 1936 به دنیا آمد. این نویسنده‌ و متفکر اهل پرو، یکی از برترین رمان‌نویسهای معاصر آمریکای جنوبی است.

از آثار وی که به فارسی ترجمه شده می‌توان به این کنتابها اشاره کرد: سردسته ها ۱۹۵۹ (ترجمه آرش سرکوهی، انتشارات چشمه، سالهای سگی ۱۹۶۶ (ترجمه احمد گلشیری، انتشارات نگاه)، گفتگو در کاتدرال ۱۹۷۵ (ترجمه عبدالله کوثری، نشر لوح فکر)، جنگ آخرالزمان ۱۹۸۴ (ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات آگاه)، مرگ در آند ۱۹۹۶ (ترجمه عبدالله کوثری، انتشارات آگاه)، سور بز ۲۰۰۲ (ترجمه عبدالله کوثری، نشر علم)، چرا ادبیات؟ (ترجمه عبدالله کوثری، نشر لوح فکر) ، چه کسی پالمینو مولرو را کشت (ترجمه احمد گلشیری،انتشارات نگاه).