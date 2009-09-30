تودیع روسای هیئتهای ورزشی ناشی از عدم کارآمدی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی فیروزگاه شامگاه سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه رئیس هیئت کشتی کرج اظهار داشت: به رغم وجود مشکلات عمده ای که در کشتی کرج بود اما لطمه ای به عملکرد و فعالیتهای این هیئت وارد نشد، سالن قدیمی کشتی کرج با بهره برداری از مجموعه جدید منتقل و مکان مناسبی برای ورزشکاران در نظر گرفته شد.

وی افزود: امید است با ارتقا ساختار این اداره به اداره کل طی شش ماه آینده مشکلات ورزش کرج برطرف شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: هیئت کشتی کرج یکی از هیئتهای پرتلاش و فعال است که با مربیان خوب و علاقمندان بسیار مطرح است.

فیروزگاه بیان داشت: رشته های کشتی و فوتبال از رشته های اولویت دار در کرج هستند که باید به آنها نگاه ویژه کرد تا مشکلات فرارو برطرف شود.

معاون مدیرکل تربیت بدنی استان تهران عنوان کرد: طی سال گذشته شاهد افت کشتی در سطح کشور بودیم که به منظور بهبود وضعیت باید اقدامات زیربنایی انجام شود.

وی ادامه داد: در جامعه امروزی اکثر مربیان ورزشی به علوم روز آشنا هستند که کرج نیز از این قاعده مثتثنی نیست و جوانان خوب و کارآمد فضای رقابتی سالمی را ایجاد کردند که با این هدف باید به طور قطع در دوره های مختلف قهرمانانی از کرج وجود داشته باشد.

این مسئول یادآور شد: تودیع یک مسئول و رئیس هیئت ورزشی به منظور ناراحتی از کار و ناکارآمدی آن نیست بلکه مسئولیتها ماندگار نیست و گذراست.

فیروزگاه متذکر شد: اگر در دستگاه های اجرایی و هیئتها فردی دارای مشکلات عدیده است باید با رعایت حریمها با آن فرد برخورد جدی شود.

در این مراسم از زحمات چهار ساله "علیرضا خلج" تقدیر و تشکر و "مصیب ده بالایی" به عنوان رئیس هیئت کشتی کرج منصوب شد.