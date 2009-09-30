سه میلیون نفر در غرب استان تهران آموزش فنی دیدند

سید محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر حدود 20 میلیون نفر جمعیت شاغل در کشور وجود دارد که از این تعداد حدود سه میلیون نفر کارمند رسمی دولت و بیش از 16 میلیون نفر کارمند غیردولتی هستند.

وی افزود: در کشور نیروی دولتی و غیردولتی نیازمند مهارتهای فنی هستند که در این راستا طی سه سال گذشته در غرب استان تهران سه میلیون نفر آموزش فنی و حرفه ای دیدند.

این مسئول خاطرنشان کرد: هم اکنون فصل جدید در برنامه آموزشگاه های آزاد ایجاد شده و فرصت خوبی را در اختیار آموزشگاه ها قرار داده که مدیران باید خود را اثبات کنند و نباید از این فرصت استفاده نامطلوب شود.

حسینی بیان داشت: باید در عمل و تبلیغ نیاز جامعه به فراگیری مهارتهای فنی و حرفه ای افزایش یابد و این احساس در مردم به وجود آید.

مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران عنوان کرد: عطش جامعه برای فراگیری مهارت فنی و حرفه ای در تبلیغ، آموزش، محتوا عمل باید بالا رود و نیروهایی تربیت شوند که بازار کار به آنها نیاز دارد و تا زمانی که جایگاه نیروی ماهر احساس نشود، فنی و حرفه ای اثبات نخواهد شد.

وی ادامه داد: پس از اثبات و کیفی کردن فعالیتها، باید ضوابط، قوانین و مقررات مصوب شده شناخته و اجرا شود.

این مسئول اعلام کرد: بر اساس اشباع منطقه ای، صدور پروانه تاسیس محدود شده که به طور جدی در کرج پیگیری شد در واقع با اعمال محدودیت قانونی به دنبال مشخص کردن میزان صندلی خالی و اعمال منطقه بندی بودیم.

حسینی همچنین متذکر شد: میزان قبولی در هر حرفه ملاک ماندگاری آن حرفه در آموزشگاه است که به این امر باید توجه ویژه شود.

وی گفت: انجمن های آموزشگاه های آزاد فنی باید کمک کنند تا خزانه سئوالات منطقه و سازمان غنی تر شود تا به گونه ای باشد که معترض نداشته باشیم.

مدیرکل سازمان آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران اظهار داشت: ابلاغیه در خصوص صندوق مهر امام رضا (ع) و ضوابط آن به آموزشگاه های تحت پوشش ارسال شده است.