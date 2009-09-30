سهل انگاری مسئولان دانش آموزان نخبه مشهدی را سردرگم کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، صبح چهارشنبه خانواده های 23 دانش آموز با حضور در استانداری مشهد به مسافت زیاد محل زندگی با مدرسه استعدادهای درخشان که در بولوار شهید رستمی واقع شده، اعتراض کردند.

محمدی پدر یکی از دانش آموزان به خبرنگار مهر گفت: دو مدرسه استعدادهای درخشان 1 و 2 در مشهد وجود دارد که امسال بر اساس تقسیم بندی نادرست 23 نفر از دانش آموزان محدوده های وکیل آباد، دانشجو، قاسم آباد باید در مدرسه هاشمی نژاد واقع در بولوار رستمی تحصیل کنند.

وی ادامه داد: باتوجه به شعار آموزش و پرورش مبنی بر اینکه بهترین مدرسه نزدیکترین مدرسه است و با توجه به سال اصلاح الگوی مصرف، فرزندان ما باید این مسافت طولانی را طی کنند که در این مسیر زمان زیادی را از دست می دهند.

وی خاطرنشان کرد: حدود دو ماه است که خانواده ها پیگیر وضعیت فرزندان خود هستند و نامه مکتوب خود را به رئیس آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و استاندار سابق ابلاغ کرده اند اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده اند.

این افراد خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات طرح شده بودند.