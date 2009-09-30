ایران با نگاه مثبت و راهبردی به مذاکره با گروه 1+5 می رود

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی که صبح امروز چهارشنبه پیش از عزیمت به ژنو در محل فرودگاه امام خمینی در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، اظهار داشت: فکر می کنیم اقتدار و توانایی ها و ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران یک فرصت برای ثبات امنیت و توسعه همکاری های مبتنی بر صلح و عدالت و در جهت پیشرفت ملت ها است.

وی افزود: ما با این نگاه وارد مذاکرات و گفتگو با گروه 1+5 می شویم و فکر می کنیم ظرفیت های امروز جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ملی، منطقه ای و بین المللی و همچنین توانایی های ما برای همکاری در عرصه های مختلف بین المللی و مسائل اقتصادی و موضوعاتی است که می تواند در حل نگرانی های مشترک جامعه بشری موثر باشد.

جلیلی با تاکید مجدد بر اینکه ظرفیت های جمهوری اسلامی ایران می تواند به عنوان یک فرصت برای جامعه جهانی مبتنی بر صلح و عدالت مورد استفاده قرار گیرد، گفت: امروز جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه عظیم مردمی و با تکیه بر حقوق خود آمادگی دارد تا در عرصه های مختلف این همکاری ها را شکل دهد.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی با اشاره به بیانیه دیروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آنچه که دیروز همه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک اجماع قابل تحسین ارائه کردند ، حاکی از یک پشتوانه قوی برای نظام ما است.

وی با بیان اینکه در عرصه انتخابات ریاست جمهوری به بهترین شکل پشتوانه مردمی ظهور پیدا کرد و اقتدار نظام به بهترین شکل نشان داده شد، گفت که با این پشتوانه و با نگاهی مثبت وارد این گفتگوها خواهیم شد.

جلیلی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا کشورهای 1+5 از پیشنهاد جذاب و شاید تکرار نشدنی جمهوری اسلامی ایران استقبال خواهند کرد، گفت: همانطور که در بیانیه مجلس شورای اسلامی به درستی ذکر شده بود این گفتگوها یک فرصت و یک آزمون است و ما با یک نگاه مثبت و راهبردی و دراز مدت وارد این گفتگوها می شویم که البته بستگی به نوع تعاملی که با این نگاه ما صورت می گیرد دارد ولی امیدواریم که این نگاه ما به عنوان یک فرصت برای همکاری ها تلقی شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، قرار است فردا پنجشنبه سعید جلیلی به نمایندگی از ایران با نمایندگانی از گروه1+5 شامل آمریکا ، روسیه، فرانسه ، انگلیس ، چین و آلمان در ژنو گفتگو کند.