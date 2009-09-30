تانک پل ساز صراط در نیشابور رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در نیشابور، شامگاه سه شنبه در این مراسم که با حضور هاشمی معاون استاندار خراسان رضوی و فرماندار نیشابور، سردار احمدی فرماندهی سپاه امام رضا(ع) و سردار معدنی فرماندهی تیپ مستقل 21 زرهی امام رضا(ع) برگزار شد، این تانک اقدام به انجام حرکت و مانور کرد که با استقبال زایدالوصف مردم و نیروهای مسلح حاضر در مراسم همراه بود.

در این مراسم، پرسنل این تانک اقدام به پهن کردن و جمع کردن دو تکه پلی که بر روی این تانک سوار بود کردند که با تشویق و صلوات حاضران همراه بود.

در حاشیه مراسم، فرماندهی تیپ 21 امام رضا(ع) به خبرنگار مهر گفت: از این فناوری در حال حاضر در جهان فقط سه کشور روسیه، آلمان و ایران برخوردار است.

سردار سرتیپ دوم پاسدار ولی معدنی هزینه ساخت هر پل به همراه خودرو پل گذار که تانک T72 است را حدود 30 میلیارد ریال عنوان کرد.

وی درباره مشخصات پل این تانک توضیح داد: طول 24 متر، عرض 50/3 متر، جنس پل آلومینیوم، وزن 70 تن، ظرفیت عبور خودروهای عبوری، سنگین و ادوات زرهی تا وزن 60 تن، مدت زمان باز شدن پل 10 دقیقه و 30 ثانیه و زمان نصب حداکثر 6 دقیقه است.

وی با بیان اینکه این پل می تواند روی شکاف ها و گودال هایی با عرض 23 متر نصب شود، گفت: از این پل ها که ساخت جهاد خودکفایی سهند سپاه آذربایجان شرقی است، تنها چند دستگاه در مناطق مختلف کشور آماده انجام مأموریت است.