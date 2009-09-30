اجرای قانون ایمنی زیستی حتی بدون تدوین آیین نامه

عباس رجایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر اینکه قانون ایمنی زیستی ناظر بر فعالیتهای ایمنی زیستی در بخش کشاورزی است، گفت: اگر قرار باشد که پروتکل کارتاهنا و کنوانسیون ایمنی زیستی در کشور اجرایی شود، لازم است تا قوانینی در سطح ملی تدوین شود تا بتواند از این پروتکل حمایت کند و این امر با تصویب قانون ایمنی زیستی فراهم شد.

وی با اشاره به شورای ملی ایمنی زیستی در کشور افزود: بر این اساس سازمان حفاظت محیط زیست در امور مربوط به تنوع زیستی جانوری مداخله می کند، وزارت جهاد کشاورزی در حوزه های مربوط به تولیدات کشاورزی فعالیت دارد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حوزه غذا و دارو نظارت دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس به بیان پیش بینی های این قانون در زمینه مشارکت بخش خصوصی و دولتی فعال در حوزه ایمنی زیستی پرداخت و گفت: در این قانون وظایفی برای بخشهای خصوصی و دولتی در زمینه تولید محصولات پیش بینی شده است که هر دو بخش ملزم به رعایت آن هستند و در صورت تخلف مجازاتهایی برای آنها در نظر گرفته شده است.

لازم الاجرا بودن قانون در غیاب آیین نامه ها

وی به نحوه تدوین آیین نامه های این قانون اشاره کرد و گفت: تدوین آیین نامه های لازم بر عهده شورای ملی ایمنی زیستی است و در قانون فرجه ای برای تدوین این آیین نامه ها در نظر گرفته شده است.

رجایی در عین حال تاکید کرد: قانون ایمنی زیستی تدوین و به تصویب نهایی رسیده و برای اجرایی شدن به دستگاههای اجرایی ابلاغ شده است. این قانون لازم الاجرا است و تدوین نشدن آیین نامه ها مانعی برای اجرایی نشدن آن نخواهد بود.