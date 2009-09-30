محرومیت از تماشاگر تیم راه ساری همچنان پابرجاست

سعید نجاریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم راه به علت فحاشی برخی تماشاگرنماها در دیدار هفته هشتم در ورزشگاه سید رسول حسینی در ساری از سوی کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تا اطلاع بعدی از حضور تماشگران در دیدارهای خانگی محروم شده است.

وی افزود: قرار است در جلسه 14 مهر ماه کمیته انضباطی در خصوص لغو و یا ادامه محرومیت تیم راه تصمیم گیری شود.

سرپرست تیم فوتسال راه ساری با بیان اینکه تیم راه یکی از پرتماشاگرترین تیم های لیگ برتر کشور است و مستحقق این محرومیت طولانی مدت نیست ابراز امیدواری کرد: کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تخفیف ویژه ای برای تیم راه و مردم مازندران قائل شود.

نجاریان همچنین به بازی روز پنجشنبه تیم راه برابر تیم پوشینه بافت قزوین در چارچوب هفته دهم لیگ برتر در قزوین اشاره و تصریح کرد: متاسفانه در این دیدار هم محمود لطفی ملی پوش تیم راه را به علت سه اخطاره شدن در اختیار نداریم.

وی افزود: تیم راه برای آنکه از صف مدعیان لیگ عقب نماند به پیروزی در بازی تیم پوشینه بافت قزوین فکر می کندو روی کسب سه امتیاز این بازی در خارج از خانه حساب ویژه ای باز کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بازیکنان راه با تمرینات منظم هفته گذشته در ساری با آمادگی کامل برای پیروزی به قزوین سفرخواهند کرد.

تیم فوتسال راه ساری تا پایان هفته نهم مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با 14 امتیاز در مکان پنجم جدول رده بندی قرار دارد.