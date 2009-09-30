به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند به کارگردانی سیدمحمدرضا فتاححسینی در 26 قسمت 30 تا 40 دقیقهای تهیه شده و هدف از تولید آن آشنایی علاقمندان به طبیعت بکر ایران از جمله حیاتوحش، غارها، آبشارها، کوهها، جزایر غیرمسکونی، مناطق بیابانی و کویری است.
عوامل مستند "ماجراجویی" عبارتند از م. فتاح حسینی مسئول جلوههای ویژه میدانی، مرتضی جهانمهر، حسن نوری، محمد طاهریجم، محمدعلی بیگی، عبدالرضا سخایی تصویربرداران، م. جهانمهر تدوین، محبوبه نقرهخامه نویسنده و امیر فرحاننیا گوینده گفتارمتن، فرهاد حقشناس، اسماعیل اسکندری، حسین ابراهیمی، امیر استکی و محمدرضا نایبپور کارشناسان.
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