در گفتگو با مهر عنوان شد: کشف فرم جدید یک ژن موثر در درمان سرطان مثانه و معده توسط محقق ایرانی

سید جواد مولا مجری این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح این تحقیقات، OCT4 را ژنی دانست که تنها در سلولهای بنیادی بیان (تولید) می شود و افزود: نتایج این تحقیق می تواند تاییدی در مورد فرضیه سلولهای بنیادی باشد مبنی بر اینکه سلولهای بنیادی می تواند در تشخیص و درمان سلولهای سرطانی موثر باشد.

وی با اشاره به اینکه در طی این تحقیق موفق به کشف واریانت (فرم) جدیدی از ژن OCT4 شدیم، افزود: در ادامه تحقیقات توانستیم به عنوان اولین محققان فرم خاصی از OCT4 را شناسایی کنیم. این ژن در بانک ژن نیز به ثبت رسیده است.

مولا به جزئیات این پژوهش اشاره کرد و اظهار داشت: پژوهشهایی که بر روی این واریانت (فرم) انجام شد نشان می دهد که بر روی سلولهای سرطانی بیان (تولیدات) خاصی دارند به این معنا که هرچه بدخیمی سلولهای سرطانی بالاتر باشد بیان واریانت افزایش می یابد.

وی با تاکید بر اینکه OCT4 در سلولهای طبیعی کمتر تولید می شود، خاطرنشان کرد: این در حالی است که وقتی سلولی سرطانی می شود بیان آن افزایش می یابد. میزان تولید این ژن با توجه به درجه بدخیمی سلولها افزایش می یابد و این می تواند بر تشخیص سلولهای سرطانی کمک کند.

پژوهشگر دانشگاه تربیت مدرس با بیان اینکه در این طرح تحقیقاتی موفق به توقف تولید این ژن در داخل سلول شدیم به مهر گفت: هدف اصلی این پژوهش درمان سرطان مثانه بوده ولی این تحقیق را بر روی سرطان معده ادامه دادیم که نتایج مشابهی از آن به دست آمد.

مولا در خصوص بالینی شدن این روش گفت: تمام تحقیقاتی که در این زمینه انجام می شود به شکل پازلی است که وقتی در کنار هم چیده می شود ما را به تصویر واقعی نزدیک می کند. اینکه انجام یک تحقیق بتواند به تحول بزرگی در حوزه سلامت منجر شود ممکن نیست ولی ما را یاری می کند تا به درمان بالینی نزدیک کند.