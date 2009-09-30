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۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۴۰

خیرین یک میلیارد ریال به نیازمندان ایلامی کمک کردند

خیرین یک میلیارد ریال به نیازمندان ایلامی کمک کردند

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان ایلام گفت: خیرین یک میلیارد و 400 میلیون ریال به نیازمندان این استان کمک کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امین فرزام صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این میزان مبلغ جمع آوری شده در اختیار مددجویان بی سرپرست، نیازمندان، ایتام و...قرار می گیرد.

وی بیان داشت: هشت هزار و 800 نفر یتیم تحت حمایت کمیته امداد استان ایلام هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه از این تعداد بیش از چهار هزار نفر زیر 18 سال هستند، خاطرنشان کرد: بیش از 107 هزار نفر در مجموع تحت پوشش کمیته امداد استان ایلام هستند.

فرزام عنوان کرد: با توجه به تعداد زیاد مددجویان در استان ایلام، مشارکتهای مردمی و کمک خیرین با توجه به اعتبارات محدود برای خدمات رسانی مطلوب به مددجویان ضروری است.

این مسئول یادآور شد: در سال جاری یکی از مهمترین برنامه کمیته امداد برای مددجویان خودکفا کردن خانوارهای تحت پوشش با استفاده از طرحهای اشتغالزایی پایدار است.

کد مطلب 955619

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