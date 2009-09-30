گمرک مازندران با ایجاد نمایندگی گمرک در آمل موافقت کرد

علی اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: موافقت و ایجاد گمرک در آمل با پیگیری از سوی انجمن صنعت و معدن و نماینده مردم آمل در مجلس از گمرکات مازندران اخذ شده است.

وی ایجاد نمایندگی گمرک را با توجه به استقرار بیش از 40 درصد صنعت مازندران در شهرستان آمل را ضروری و از خواسته های تولیدکنندگان و تجار این شهرستان دانست و افزود: متاسفانه پیش از این به علت نبود نمایندگی گمرک در شهرستان آمل، بیشتر تنظیم اسناد و ثبت و ضبط اظهارنامه در نوشهر انجام می گرفت.

فرماندار آمل اضافه کرد: جمع زیادی از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرستان از مدتها قبل خواهان راه اندازی هرچه سریعتر نمایندگی گمرک در آمل بودند.

اکبریان با اشاره به اینکه سالانه بخش عمده ای از محصولات صادراتی استان از محصولات تولیدی و صنعتی و کشاورزی این شهرستان است، ابراز امیدواری کرد: با افتتاح نمایندگی گمرک در شهرستان آمل پیشرفت و توسعه اقتصاد صنعت و معدن به ویژه در بخش صادرات در این شهرستان خواهد شد.

وی با بیان اینکه بیش از هزار و 200 واحد بزرگ و کوچک تولیدی و صنعتی با بیش از 34 هزار نفر اشتغالزایی در شهرستان آمل فعال است، گفت: این واحدها در پنج شهرک صنعتی و واحدهای بزرگ صنعتی در این شهرستان مستقر شده اند.

وی خاطرنشان کرد: چندی قبل دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن مازندران در آمل راه اندازی شده بود.