19 هزار نفر از دانش ‌آموزان در مدارس غیردولتی درس می خوانند

سیفالله کریمزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: مدارس غیردولتی حدود شش درصد مدارس استان را شامل می شود و امسال 100 واحد آموزشی به صورت هیئت امنایی اداره می شوند.
وی با اشاره به اینکه، امسال نزدیک به دو میلیون و 360 هزار جلد کتاب با اعتباری بالغ بر 700 میلیون تومان در سطح استان مرکزی توزیع شده است، خاطرنشان کرد: به دلیل مشکلاتی که بخاریهای نفتی موجود در مدارس در سال گذشته برای برخی دانشآموزان در روستاها به وجود آورد امسال تمام بخاریهای چکهای نفتی در مدارس جمعآوری و بخاری استاندارد به مدارس داده میشود.
وی همچنین در زمینه نصب دوربین مداربسته در مدارس نیز گفت: طرح نصب دوربین در مدارس از سوی مسئولان وزارت آموزش و پرورش مطرح شده اما هنوز دستورالعمل اجرایی آن از سوی مسئولان به استانها ابلاغ نشده است.
رئیس سازمان آموزش و پرورش استان مرکزی نصب دوربین به منظور کنترل فعالیتهای دانشآموز و نظارت بر عملکرد معلمان و مدیران را موثر ارزیابی کرد و ادامه داد: هنوز الزامی برای این کار وجود ندارد.
وی متذکر شد: امسال 250 هزار نفر دانشآموزان وارد مدرسه میشوند که دو درصد کاهش یافته است.
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