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۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۹

کمبود زمین علت کندی اجرای مصوبات سفر هیئت دولت در مازندران است

کمبود زمین علت کندی اجرای مصوبات سفر هیئت دولت در مازندران است

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس ستاد پیگیری مصوبات سفر دولت به مازندران گفت: کمبود زمین و عدم تخصیص اعتبارات از مهترین عوامل به تعویق افتادن اجرای مصوبات سفر به مازندران است.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت صبح چهارشنبه در جلسه پیگیری مصوبات سفر دولت به مازندران در استانداری افزود: مدیران باید موانع اصلی در اجرای مصوبات  را اعلام کنند تا مشکلات  بنا به استانی یا کشوری بودن رفع شود.

قناعت با بیان اینکه کمبود زمین و عدم تخصیص اعتبارات از مهمترین عوامل به تعویق افتادن مصوبات سفر بوده، خاطرنشان کرد: مصوبات سفر با سرعتی عالی و متوسط و کند در حال اجرا یا پیگیری است.

وی به مدیران در راستای پیگیریهای مصوبات سفر متذکر شد: در رفع موانع، اجرا و تخصیص اعتبارات به نامه نگاری اکتفا نکنند بلکه مستقیم وارد کار شوند.

وی تصریح کرد: تاکنون هر استانی با انگیزه تر و مقاوم تر بوده در اولویت قرار گرفته است.

علی اصغر حسینی، مدیرکل دفتر سیاسی استانداری نیز در سخنانی در خصوص اجرا و پیگیری مصوبات سفر به دستگاه های
 اجرایی گفت: اجرا ی مصوبات از هر دو سفر را کامل و دقیق اطلاع رسانی کنید.

وی در ادامه توضیح داد: در جهت رسیدگی بهتر و سریعتر، مصوبات در چهار معاونت استانداری پیگیری می شود.

وی به 37 مصوبه بهداشت و درمان در سفر اول و دوم اشاره کرد و گفت: 9 مصوبه به طور کامل اجرا شده و 17 مصوبه در حال اجرا و 11 مصوبه در حال پیگیری است .

به گفته حسینی از 13 مصوبه دادگستری 4 مصوبه اجرا و 4 مصوبه در حال اجرا و 5 مصوبه در حال پیگیری است.

کد مطلب 955637

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