رشته های دانشگاه علوم پزشکی اراک افزایش یافت

دکتر مجید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: پیش از این تعداد رشته‌های کاردانی این دانشگاه هفت رشته و کارشناسی تنها دو رشته بوده است که این موضوع نیازهای درمانی و بهداشتی استان را تامین نمی‌کرد بر این اساس با اقداماتی برای ارتقای این وضعیت تعداد رشته‌های کاردانی در سال 88 به چهار رشته کاهش و تعداد رشته‌های کارشناسی به پنج رشته افزایش یافت.

وی این اقدام را دارای تاثیر زیادی در تامین نیازهای درمانی استان دانست و گفت: در این دانشگاه رشته‌های کارشناسی ارشد وجود نداشت که با رایزنی‌های صورت گرفته و اکنون در سه رشته دانشجویان می‌توانند در مقطع کارشناسی ارشد تحصیل کنند.

وی اضافه کرد: همچنین با وجود تلاش برای افزایش تعداد رشته‌های دکترای عمومی تغییراتی در وضعیت این رشته‌ها در استان مرکزی صورت گرفته است.

رمضانی خاطرنشان کرد: در راستای تخصصی کردن امور در دانشگاه علوم پزشکی و ارتقای توان تخصصی در میان دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه، تعداد رشته‌های دکترای تخصصی از دو رشته در سال 85 به پنج رشته در سال 88 رسیده است و انتظار می‌رود این تعداد در آینده افزایش بیشتری داشته باشد.

وی تعداد پذیرفته‌شدگان در دانشگاه علوم پزشکی اراک را در سال 85 در رشته‌های کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترای عمومی و دستیاری را 333 نفر عنوان کرد و اظهار داشت: این در حالی است که در سال 88 تعداد دانشجویان پذیرفته شده در این دانشگاه در این مقاطع به 526 نفر افزایش یافته است که این موضوع نشان از توسعه باشتاب این دانشگاه دارد.

به گفته وی دانشجویان شاغل به تحصیل در سال 85 در دو دانشگاه تابعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تحصیل مشغول بودند که این تعداد در سال جاری به سه دانشگاه افزایش یافته است.

قائم مقام وزیر بهداشت در استان مرکزی به وضعیت برخورداری مردم از خدمات درمانی و بهداشتی در استان مرکزی در قالب طرح پزشک خانواده اشاره کرد و بیان داشت: بر اساس آمارها میزان برخورداری مردم از خدمات بهداشتی و درمانی در این طرح تا پایان سال 85 بالغ بر 89 درصد بوده است که این میزان تا پایان شهریور ماه سال 88 به 100درصد رسیده است و مردم تمام مناطق استان از خدمات بهداشتی و درمانی مورد نیاز خود در قالب طرح پزشک خانواده بهره می‌گیرند.