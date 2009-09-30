جزئیات تکمیل ظرفیت کنکور ارشد88/ لغو قبولی قبلی در صورت پذیرش جدید

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه‌ برخی ‌از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالی‌ پس از اعلام نتایج، علاوه‌ برظرفیتهای‌ مندرج‌ در دفترچه‌ راهنمای ‌انتخاب‌ رشته‌ های‌ تحصیلی برای‌ پذیرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفیت‌ کرده ‌اند لذا داوطلبان مجاز به انتخاب رشته براساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه ها و برگه های راهنمای آزمون مذکور و این اطلاعیه می توانند از 13 مهرماه تا 15 مهرماه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و برحسب مورد نسبت به انتخاب کد رشته محلهای رشته امتحانی خود که در این اطلاعیه درج شده و براساس کارنامه نتایج نهایی آزمون دررشته و گرایش مربوط که مجاز شده اند، اقدام کنند.

بورسیه ها نمی توانند در تکمیل ظرفیت شرکت کنند

آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ بورسیه‌ و یا دارای‌ شرایط خاص‌ اعلام‌ شده ‌است‌ حق‌ انتخاب کد رشته محلهای مندرج دراین اطلاعیه را ندارند.

قبولی قبلی داوطلبان با قبولی در تکمیل ظرفیت باطل می شود

چنانچه‌ هر یک ‌از داوطلبان ‌متقاضی‌ که ‌فهرست‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ که از طریق پایگاه اینترتتی این سازمان اعلام ‌شده‌ در ردیف‌ پذیرفته ‌شدگان‌ هریک ‌از کدرشته‌ محلهای این اطلاعیه قرار گیرند، قبولی‌ قبلی ‌آنان‌ کان‌ لم‌ یکن ‌تلقی‌ می شود و باید برای‌ ادامه ‌تحصیل‌ به‌ محل‌ قبولی‌ جدید مراجعه‌ کنند.

همچنین چنانچه قبولی قبلی آنان مربوط به دوره روزانه باشد حتی با دادن انصراف از تحصیل نیز حق شرکت در آزمون سال بعد را نخواهند داشت لذا به‌ پذیرفته‌ شدگان‌ تاکید می ‌شود در انتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه دقت‌ کافی‌ مبذول‌ دارند در غیراین صورت‌ هیچ گونه‌ اعتراضی‌ قابل‌ قبول‌ نخواهد بود.

نیمسال پذیرش دانشجو در هر یک از کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه بسته به امکانات و نظر دانشگاه یا موسسه محل قبولی، نیمسال اول یا نیمسال دوم سال تحصیلی 89- 1388 خواهد بود.

حداکثر انتخاب کد رشته در تکمیل ظرفیت 10 کد رشته است

در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ جدید بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌ توانند با توجه به مندرجات کارنامه، کلیه‌ کد رشته‌ محلهای‌ مورد علاقه‌ خود را به ترتیب‌ اولویت حداکثر تا ده کد رشته محل‌ انتخاب‌ ‌کنند.

هر داوطلب‌ منحصرا مجاز به‌ انتخاب‌ کد رشته‌ تحصیلی‌ خواهد بود که‌ در رشته‌ امتحانی‌ مربوط شرکت‌ کرده‌ و براساس کارنامه نتایج نهایی در آن رشته و گرایش مربوط مجاز به انتخاب رشته شده باشد.

کد رشته محلهای مربوط به رشته های امتحانی دارای آزمون عملی و تشریحی این اطلاعیه را منحصرا داوطلبانی که قبلا در آزمونهای عملی وتشریحی شرکت کرده اند می توانند انتخاب کنند.

پذیرش دو هزار و 640 نفر در تکمیل ظرفیت

به گزارش مهر، در تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد امسال دو هزار و 640 نفر پذیرش می شود. داوطلبانی که متقاضی ثبت‌ نام و شرکت در مرحله تکمیل ظرفیت آزمون‌ ورودی‌ تحصیلات‌ تکمیلی ‌(دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشدناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1388 هستند لازم است قبل از ورود به سایت اینترنتی سازمان و انتخاب رشته 16 هزار ریال به حساب 748 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (قابل پرداخت در کلیه شعب بانک ملی ایران) واریز و شماره و تاریخ فیش واریزی را در محل مخصوصی که در فرم ثبت ‌نام اینترنتی در نظر گرفته شده است، وارد کنند.

ضمنا واحد اطلاعات و پاسخگویی به سئوالات در رابطه با این اطلاعیه از این تاریخ تا 15 مهرماه همه روزه به غیر از ایام تعطیل آماده پاسخگویــی به سئوالات است لذا داوطلبان می توانند در صورت نیاز فقط بـا شماره تلفنهای 9-88923595 تماس حاصل و از مراجعه حضوری در این خصوص جدا خودداری کنند.