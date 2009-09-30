شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان جدید ثابت ماند

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عدم افزایش و تغییر در شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرفته شدگان کنکور 88 این دانشگاه خبر داد و گفت: امسال تنها افزایش شهریه ای که به تصویب رسیده افزایش 10 درصدی شهریه دانشگاههای غیردولتی است.