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۸ مهر ۱۳۸۸، ۹:۲۷

شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان جدید ثابت ماند

شهریه دانشگاه آزاد برای دانشجویان جدید ثابت ماند

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از عدم افزایش و تغییر در شهریه دانشگاه آزاد اسلامی برای پذیرفته شدگان کنکور 88 این دانشگاه خبر داد و گفت: امسال تنها افزایش شهریه ای که به تصویب رسیده افزایش 10 درصدی شهریه دانشگاههای غیردولتی است.

رضا عامری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه وزیر علوم رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد است تغییر در نرخ شهریه این دانشگاه نهایتا با تأیید و تصویب وی اتفاق می افتد.

وی اظهار داشت: امسال تنها افزایش شهریه ای که برای دانشجویان ورودی جدید به تصویب رسیده افزایش 10 درصدی شهریه در دانشگاههای غیردولتی بوده است و شهریه هیچ دانشگاه دیگری در وزارت علوم تغییر نکرد. دانشگاه آزاد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

قائم مقام معاونت آموزشی وزارت علوم به مهر گفت: افزایش شهریه باید در دفترچه های راهنمای انتخاب رشته کنکورهای سراسری و دانشگاه آزاد درج شود. از آنجا که افزایش شهریه در دفترچه های دانشگاه آزاد درج نشده بود بنابراین دانشجویان دانشگاه آزاد ورودی جدید افزایش شهریه نخواهند داشت.

وی با اشاره به طرح ساماندهی شهریه دانشگاه آزاد که قرار بود توسط این دانشگاه تهیه شود، گفت: موضوع ساماندهی شهریه دانشگاه آزاد قرار بود طی طرحی توسط این دانشگاه تهیه و در هیئت امنا بررسی شود که تاکنون گزارشی از آن به وزارت علوم ارائه نشده است.

کد مطلب 955650

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