29 میلیارد ریال صرف فعالیتهای پژوهشی در مدارس ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، کلانتر بارانی صبح چهارشنبه در نشست فعالیتهای پژوهشی اظهار داشت: در سالهای اخیر 29 میلیارد ریال صرف فعالیتهای پژوهشی در مناطق 14 گانه استان ایلام شده است.

وی بیان داشت: در حال حاضر شرایط لازم برای فعالیتهای پژوهشی در کلیه مدارس استان ایلام فراهم شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه سازمان آموزش و پرورش استان ایلام از هر گونه فعالیت پژوهشی در مدارس حمایت مادی و معنوی می کند، خاطرنشان کرد: فعالیتهای پژوهشی در مدارس به عنوان یک رویکرد اساسی باید نهادینه شود.

بارانی عنوان کرد: نهادینه کردن فعالیتهای پژوهشی در مدارس استان ایلام باعث رشد علمی دانش آموزان می شود.

این مسئول یادآور شد: در سال تحصیلی جدید بیش از 135 هزار دانش آموز وارد مدارس استان ایلام شده اند.