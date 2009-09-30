تشکیل "کمیسیون ملی" گام موثری در برگزاری صحیح انتخابات است

حجت الاسلام سید حسین موسوی تبریزی دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر چه نظارت بر اجرای صحیح انتخابات بیشتر باشد از بروز تقلب و ایجاد شبهه در اجرای انتخابات بیشتر جلوگیری می شود، ادامه داد: کمیسیون ملی انتخابات می تواند متشکل ازنمایندگان احزاب و گروهای سیاسی، شورای شهر، قوه قضائیه، دیوان عالی کشور و اساتید دانشگاهها باشد بطوری که همه این نمایندگان امکان نظارت بر اجرای انتخابات بر سر صندوق های رای را داشته باشند.





وی اظهارداشت: اگر نظارت بر اجرای انتخابات در دست یک جناح خاص سیاسی نباشد، اطمینان از سلامت انتخابات در جامعه بیشتر است.





دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اگر این پیشنهاد جنبه قانونی بگیرد و در مجلس قانون انتخابات تغییر کند فرآیند اعتمادسازی در زمینه انتخابات افزایش می یابد، تصریح کرد: این امر موجب افزایش کیفیت نظارت بر انتخابات، حفظ جایگاه شورای نگهبان و جلوگیری از اتهام زنی به این شورا می شود.





نخبگان می توانند در مجمع تشخیص مصلحت نظام، خانه احزاب و دانشگاهها پیشنهادات در این زمینه را بررسی کنند و یک طرح کارشناسی خوب را به مجلس ارایه دهند موسوی تبریزی تاکید کرد : نخبگان می توانند درمجمع تشخیص مصلحت نظام، خانه احزاب و دانشگاهها پیشنهادات در این زمینه را بررسی کنند و یک طرح کارشناسی خوب را به مجلس ارایه دهند.





دبیرکل مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، کاهش تخلفات و تقلب ها، افزایش اعتماد و اطمینان مردم و احزاب را از تاثیرات اجرایی شدن پیشنهاد کمیسیون ملی عنوان کرد.





وی با اشاره به اینکه در کشورهای دیگر از جمله ترکیه از ناظران خارجی نیز برای اطمینان بیشتر از سلامت انتخابات استفاده می کنند، افزود: خانه احزاب چندین بار به تقاضای ترکیه نمایندگان خود برای نظارت بر انتخابات به این کشور فرستاده است و نمایندگان سازمان ملل نیز بر انتخابات این کشور نظارت دارند.





موسوی تبریزی گفت: برخی کشورهای خارجی هیچگونه محدودیتی برای نظارت بر انتخابات ندارند.