دو ایستگاه آتش نشانی در مشهد افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آتش پاد دوم حسن جعفری شامگاه سه شنبه در حاشیه این مراسم افزود: ایستگاه های فوق در بلوار شهید صیاد شیرازی و بلوار شهید رستمی شروع به فعالیت خواهند کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: ایستگاه واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی در حال حاضر به عنوان ایستگاه اطفاء حریق استفاده می گردد که با پیش بینی های صورت گرفته در آینده به عنوان ایستگاه امداد و نجات نیز مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

جعفری با اشاره به زیربنای 450 متر مربعی ساختمان این ایستگاه هزینه ساخت آن را سه میلیارد و 150 میلیون ریال اعلام کرد و گفت: ایستگاه فوق مجهز به دو دستگاه خودروی سنگین است و در هر شیفت این ایستگاه 7 نفر از ماموران خدوم آتش نشانی مستقر هستند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد همچنین در خصوص ایستگاه بلوار شهید رستمی گفت: هر شیفت 5 نفر از ماموران اتش نشانی در این ایستگاه مستقر هستند که گنجایش استقرار دو دستگاه خودرو را داراست و هم اکنون به یک دستگاه خودرو مجهز است.

وی هزینه تجهیز اولیه این ایستگاه را 151 میلیون ریال عنوان نمود.

علاوه بر دو ایستگاه مذکور، از اردیبهشت ماه سال جاری ایستگاه های دانشگاه واقع در بلوار پیروزی و برک پور واقع در بلوار شهید فکوری نیز جهت خدمت رسانی بهتر به همشهریان به مجموعه ایستگاه های این سازمان در مشهد افزوده شده اند.