منابع آبی هرمزگان متحمل خسارات سنگین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حسین خادمی در اولین نشست کارگروه شرکتهای آب و آبفا استان با بیان اینکه هدف از تشکیل این کارگروه ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در میان مدیران آب و آبفا است، اظهار داشت: پرهیز از اقدامات کارشناسی نشده، صرفه جویی و عدم اتلاف در اجرای پروژه ها و جلوگیری از موازی کاری و بررسی مسائل موجود در میان شرکتها از جمله موضوعات محوری این نشست است.

خادمی عنوان کرد: تداوم خشکسالی های اخیر در استان منابع آب موجود را با بحرانی جدی روبرو ساخته است که بی شک با ادامه روند برداشتهای بی رویه از سفره های زیرزمینی با مشکل جدی کم آبی در برخی شهرهای استان مواجه خواهیم شد.

دبیر کارگروه انسجام بخشی شرکتهای آب و آبفا همچنین وجود مشکلات اعتباری موجود در اجرای پروژه های فاضلاب در برخی شهرهای استان را از دیگر دلایل و ضرورتهای تخصیص اعتبارات به موقع خشکسالی های در سال جاری عنوان کرد.

بحران کمبود آب با شدت بیشتری نسبت به گذشته منابع آبی استان را تهدید می کند

همچنین در این جلسه علی جان صادق پور افزود: با وجود استمرار خشکسالی های اخیر تلاشهای بی شائبه مدیران و مسئولان آب در جهت جلوگیری از پیامدهای ناشی از معضل جدی خشکسالی این تفکر را ایجاد کرد که استان هرمزگان با مشکلات نه چندان جدی در زمینه کم آبی مواجه است و این در حالیست که در حال حاضر بحران کمبود آب با شدت بیشتری نسبت به گذشته منابع آبی استان را تهدید می کند.

وی بیان کرد: در صورت عدم حمایت مسئولان ذیربط در خصوص تخصیص اعتبارات لازم و مسئولان استانی و محلی در بحث فرهنگی با بحران جدی کم آبی روبرو خواهیم بود.

صادقپور با اشاره به اینکه تشکیل این کارگروه فرصت مناسبی جهت استفاده از تجارب و دستاوردهای یکدیگر است، ابراز امیدواری کرد که ضمن ایجاد هماهنگی و حل برخی مشکلات موجود شاهد عملی شدن مصوبات این کارگروه باشیم.

کمی آب موجود در سد استقلال، نیازمند حفر چاه های جدید است

همچنین در این نشست مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان با اشاره به کمبود اعتبارات به عنوان مشکل عمده شرکتهای آب و آبفا، خاطرنشان کرد: در راستای رفع مشکلات کم آبی و به دلیل کمی آب موجود در سد استقلال، نیازمند حفر چاه های جدید جهت تامین آب هستیم که راهبری چاه های آب نیز نیازمند تامین اعتبارات خشکسالی است.

معزی نیا در خاتمه ضمن تاکید بر ضرورت حل مسائل موجود میان شرکتهای آب و آبفا در نشست این کارگاه، خواستار ایجاد هماهنگی لازم شرکتهای فوق به منظور رفع مشکلات آبرسانی شد.

در خواست تشکیل جلسات کمیته بحران با حضور مقام عالی استان و مسئولان آب، دعوت از کارشناس هواشناسی به منظور ارائه وضعیت چشم انداز آبی سال 89-88 ، اعلام میزان نیاز آبی و جمعیت تحت پوشش شهرهایی که با مشکلات کم آبی مواجه اند جهت تامین آب مورد نیاز آنها از مصوبات نخستین نشست کارگروه انسجام بخشی شرکتهای آب و آبفا بود که به میزبانی آب و فاضلاب شهری هرمزگان بود.