1300 مورد حادثه در ساری رخ داد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، حسن کلانتری صبح چهارشنبه در مراسم بزرگداشت روز ایمنی و آتش نشانی در سالن هلال احمر ساری افزود: روزانه چهار مورد حادثه غیرمترقبه در سطح شهرستان ساری به وقوع پیوسته است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت 702 مورد اطفاء حریق و 617 مورد عملیات امداد و نجات در سطح روستا و شهرهای شهرستان ساری انجام شد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ساری با اشاره به اینکه سازمان آتش نشانی ساری حسب دستور مسئولان شهرستان به اطفا حریق در روستاها نیز کمک می کند، تصریح کرد: نیاز اساسی روستاهای مرکز استان به ایستگاه های آتش نشانی احساس می شود.

کلانتری با بیان اینکه در سال 87 تعداد 136مورد مجروح، 32 مورد فوتی و 173 مورد نجات یافته در اثر آتش سوزی ها و سایر حوادث در مرکز مازندران رخ داده است، یادآور شد: 811 مورد حادثه، 544 مورد اطفا حریق و 267 مورد عملیات امداد و نجات در شش ماهه نخست امسال نیز انجام شد.

به گفته وی، در این عملیاتها 17 مورد کشته، 56 مورد مجروح و 98 مورد نجات یافته بوده است.

وی با اشاره به اینکه دو هزار و 286 واحد مسکونی، سه هزار و 100 واحد تجاری مرکز استان در سال گذشته بازدید ایمنی شده است، افزود: این میزان در سال 88 در مورد واحدهای مسکونی هزار و 245 مورد و واحدهای تجاری 187 مورد گزارش شده است.

به گفته وی، در نیمه نخست امسال مجموعا 811 مورد حادثه در مرکز استان صورت گرفته که 514 مورد مربوط به اطفا حریق و 267 مورد به عملیات امداد و نجات مربوط می شود.

وی در پایان از مقدمات خریداری مجهزترین خودروی امداد و نجات شمال کشور با 600 قلم تجهیزات امداد و نجات به زودی توسط کشور اتریش خبر داد و گفت: با تجهیز آتش نشانی ساری به این سیستم، ناوگان آتش نشانی مرکز مازندران دومین سازمان در کشور پس از تهران بوده که از این فناوری برخوردار خواهد بود.

در پایان از آتش نشانان نمونه و پیشکسوتان آتش نشان مرکز استان تجلیل شد.

پنج ایستگاه آتش نشانی در مرکز مازندران وجود داشته و 107 آتش نشان در سطح شهر عملیات اطفاء حریق را کنترل می کنند.