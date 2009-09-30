اصغر حاجیلو با اشاره به بازی شصت و هفتم تیم های استقلال و پرسپولیس اظهار داشت : ترس از شکست همواره در نتیجه دیدارها تاثیرگذار بوده و هر دو تیم تلاش کردند تا برای رضایت هواداران خود حداقل نتیجه را به رقیب سنتی خود واگذار نکنند و همین مسئله باعث شده اغلب دیدارهای دربی برنده نداشته باشد.

حاجیلو تصریح کرد: متاسفانه بازیکنان دو تیم تصورمی کنند رضایت هواداران در نباختن و حداقل نتیجه تساوی است درحالیکه خاطرم هست در دوره خود ما بازیهایی بود که نتیجه را واگذار کردیم ولی مردم از عملکرد تیم راضی بودند و از شکست مقابل رقیب دیرینه ناراحت نبودند.

کاپیتان پیشین تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه این وظیفه مدیران و مربیان و بزرگترهای تیم است تا بازیکنان را برای یک بازی زیبا و تماشاگر پسند آماده کنند و هیجانات کاذب را از بازیکنان دور کنند،اظهار داشت: مسئولان دو تیم باید بازیکنان را به این درجه از درک برسانند که شکست در شهرآورد فاجعه نیست. این درست است که سه امتیاز این بازی حداقل تا مسابقه برگشت در ذهن هواداران باقی می ماند ولی نباید فراموش کرد این بازی نظیر سایر بازیها سه امتیاز دارد، نه بیشتر و نه کمتر.

سرپرست پیشین تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه خطر این دیدار را برای استقلال بیشتر می دانم و کادرفنی استقلال نباید ناکامی های اخیر پرسپولیس را ملاک قضاوت در مورد این تیم بدانند ، اظهار داشت: دربی همواره شرایط خاص و ویژه ای دارد که اختصاص به 90 دقیقه همان مسابقه دارد نه قبل و نه بعد از آن .

حاجیلو ادامه داد: بازیهای زیادی را به خاطر دارم که استقلال قوی تر از پرسپولیس بوده ولی نتیجه را واگذار کرده و بالعکس. به نظر من اگر استقلال روی بازیهای گذشته پرسپولیس برنامه ریزی کند، دچار اشتباه بزرگی شده و خطر شکست این تیم را تهدید می کند.

سرپرست تیم ملی با اشاره به اظهارات مجید جلالی در انتقاد از مربیان لیگ برتر تصریح کرد : نزدیک به یک دهه است که مربیان لیگ برتر حتی یک بازیکن شاخص و در اندازه های بین المللی پرورش نداده اند که بتواند پدیده لیگ باشد آنوقت چطور انتظار داریم که تیم ملی قوی داشته باشیم و به جام جهانی صعود کنیم و در سطح آسیا حرف اول را بزنیم.

وی ادامه داد: دلیل این ایراد بزرگ به مربیان لیگ آن است که مربیان ما در باشگاهها ثبات ندارند و همه نتیجه گرا شده اند. با این اوصاف نباید از سرمربی تیم ملی انتظار معجزه داشته باشیم .

حاجیلو به حضور ملی پوشان دو تیم در بازی استقلال و پرسپولیس اشاره کرد و افزود : در مسابقه روز جمعه تعدادی از ملی پوشان در ترکیب دو تیم حضور دارند اما واقعا این مسابقه تا چه اندازه می تواند در اندازه های یک مسابقه بین المللی باشد.

بازیکن اسبق استقلال در مورد پیش بینی نتیجه دیدار استقلال و پرسپولیس یادآور شد: هر تیمی که طرفدارانش آرامش بیشتری داشته باشند، به تیمشان روحیه بدهند و به بازیکنان خود اطمینان خاطر بدهند برنده شهرآورد خواهد بود.