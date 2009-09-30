آبگیری سد شهریار میانه در گرو تامین اعتبار/ انتظار تا سال 91

احمد علیرضا بیگی در حاشیه بازدید از سد و نیروگاه شهریار در گفتگو با خبرنگار مهر در میانه افزود: از مجموع دو هزار و 100 هکتار از اراضی واقع در مخزن این سد تاکنون 700 هکتار خرید و تملک شده و هزار و 400 هکتار آن خریداری نشده است.

وی اظهار داشت: برای تملک اراضی باقی مانده، اعتباری بالغ بر 400 میلیارد ریال لازم است.

استاندار آذربایجان شرقی اضافه کرد: در صورت تامین اعتبار مکفی در سالهای آتی جهت تملک اراضی و نیز احداث جاده های جایگزین، پیش بینی می شود آبگیری سد شهریار در اوایل سال 91 امکان پذیر باشد.

وی تصریح کرد: برای تحقق این مهم افزون بر هزار میلیارد ریال در طی سال های 89 و 90 مورد نیاز خواهد بود.

بیگی درباره پاکسازی مخزن سد شهریار میانه نیز گفت: پاکسازی مخزن این سد، جابجایی تیرهای خطوط انتقال برق، مخابرات و دیوارسازی را شامل می شود که برای انجام آنها نیز بیش از 50 میلیارد ریال مورد نیاز است.

وی همچنین گفت: قطعه نخست جاده های جایگزین به طول 2/8 کیلومتر با پیشرفت 37 درصد و با مبلغ اولیه قرارداد 233 میلیارد ریال در حال اجراست که پیش بینی می شود در نیمه نخست سال 90 به اتمام برسد.

وی افزود: قطعه دوم جاده جایگزین هم به طول 12 کیلومتر است که اسناد مناقصه عملیات اجرایی آن در حال به روز شدن برای اجراست و پیش بینی می شود با انتخاب پیمانکار، اجرای آن تا پایان سال جاری شروع و در انتهای سال 90 به اتمام برسد.

به گفته استاندار آذربایجان شرقی، برآورد اولیه برای اجرای قطعه دوم جاده جایگزین سد شهریار، بالغ بر 190 میلیارد ریال است.

تامین نیاز آبی کشاورزی و صنعتی استان گیلان به کمک سد سفید رود، تامین نیاز آبی 12 هزار هکتار از اراضی میانه، تولید 168 گیگاوات ساعت انرژی پیک و ثانویه در سال، کنترل سیلاب و ایجاد سیلاب های مصنوعی برای رسوب زدایی مخزن سد سفیدرود، مهم ترین اهداف اجرای این پروژه اعلام شده است.

سد و نیروگاه شهریار میانه در 39 کیلومتری شمالشرق میانه بر روی رودخانه قزل اوزن در حال احداث است.