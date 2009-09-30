به گزارش خبرنگار مهر، علی سعیدلو عصر دوشنبه در دیدار جمعی از اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان تربیت بدنی و مجلس شورای اسلامی درباره توسعه ورزش کشور اتفاق نظر کامل دارند، اظهار داشت: امروز سازمان تربیت بدنی دیدگاه رئیس جمهور را که شان و منزلت جمهوری اسلامی در ورزش بسیار فراتر از وضعیت کنونی است دنبال می کند و با توجه به اینکه در زمینه رشد و توسعه همه جانبه ورزش با مجلس شورای اسلامی وحدت نظر داریم برای نیل به این هدف تعامل کامل و خوبی با قوه مقننه خواهیم داشت.

رئیس سازمان تربیت بدنی با اشاره به اهتمام دولت نهم نسبت به توسعه زیر ساخت های ورزش در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: در دولت نهم به شکل قابل توجهی زیر ساخت‌های ورزش توسعه یافت، با این حال حدود 3 هزار پروژه نیمه تمام هم اکنون در سطح کشور وجود دارد و با توجه به نیاز حدود 1500 میلییارد تومانی برای تکمیل این پروژه ها، نیاز بود که منابع مالی مورد نظر در این زمینه هر چه سریع‌تر تعریف شود تا پروژه های مورد نظر حتی زودتر از برنامه پیش بینی شده به بهره برداری برسد. در این رابطه خوشحالیم که کلیه دستگاه‌های اجرایی که پیش از این مجاز بودند یک درصد از اعتبارات جاری خود را در ورزش هزینه کنند امروز مکلف به این کار شده‌اند و امیدواریم با نگاه مثبتی که مجلس شورای اسلامی به ورزش دارد این لایحه به تصویب برسد.

وی با تاکید بر لزوم هدفمند شدن هزینه کرد در ورزش کشور تصریح کرد: دستاورد دیگری که در این زمینه داشتیم اینکه دستگاههای اجرایی باید یک درصد مورد نظر را با هماهنگی و تایید سازمان تربیت بدنی و بر اساس نیازها هزینه کنند، ضمن اینکه این مبلغ که چیزی در حدود 2 هزار میلیارد تومان خواهد بود هنگام تخصیص بودجه از حساب دستگاههای اجرایی کم شده و به خزانه واریز خواهد شد.

رئیس سازمان تربیت بدنی ریشه بسیاری از مشکلات حاشیه ای ورزش را در سال‌های اخیر کمبود اعتبار دانست و ادامه داد: همین موضوع باعث شده که مساله دوشغله ها برای ورزش به وجود آید، چرا که هدف از حضور این قبیل افراد جذب اعتبار برای ورزش کشور از بخش های مختلف بود که در این رابطه سالانه مبلغی در حدود 20 میلیارد تومان به بدنه ورزش کشور تزریق می شد. در صورتی که بودجه 2 هزار میلیارد تومانی به ورزش کشور تزریق شود طبیعی است که سازمان تربیت بدنی هم می تواند به شکلی منطقی مشکل دوشغله ها را حل کرده و از افراد و نیروهایی استفاده کند که به طور تمام وقت در خدمت ورزش کشور باشند. البته این موضوع قدری زمان می برد و باید با یک راهکار درست پیش برویم تا مشکلی به وجود نیاید.

سعیدلو با اشاره به ایده تشکیل شورای راهبردی ورزش به منظور توسعه همه جانبه ورزش کشور یادآور شد: در این شورا قصد داریم علاوه بر صاحب نظران، مدیران ورزشی، متخصصان، ورزشکاران و پیشکسوتان از نمایندگان فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نیز بهره بگیریم تا جمعی بین 30 تا 40 نفر تشکیل شده و با تعامل خوب این شورا، ورزش در راه توسعه گام بردارد. بی شک با توجه به دیدگاه مشترک مجلس و دولت این مهم شدنی است و توسعه ورزش، جهش در ظرفیت های اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.

براساس این گزارش، دراین دیدار که برخی از اعضای فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی نظیر امیدوار رضایی، احمد ناطق نوری، یوسف نژاد، گروسی، یحیی زاده، نجف نژاد و آشتیانی قائم مقام، سجادی و ساور معاونان، قاسمی رئیس شورای راهبردی و سرپرست روابط عمومی و امور بین الملل و سراجی مدیرکل حوزه ریاست سازمان تربیت بدنی حضور داشتند، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به بیان دیدگاههای خود درباره ورزش کشور پرداختند و بر حمایت مجلس از ورزش تاکید کردند.

توسعه ورزش در آموزشگاهها و نیروهای مسلح، اصلاح و اجرای طرح جامع ورزش، برطرف کردن خلاهای قانونی، رعایت هنجارها، توسعه فرهنگ ورزش، خصوصی سازی اصولی، توسعه ورزش بانوان، نگاه عادلانه به همه رشته های ورزشی، نظامند شدن جوایز و پاداش ورزشکاران، تداوم ساخت و سازها، توجه ویژه به ورزش جانبازان و معلولان، کاهش هزینه های استفاده از اماکن ورزش در شهرستان ها و نقاط محروم، استفاده از نیروهای متخصص و متعهد، پرهیز از تیمداری و حرکت به سمت باشگاهداری، توزیع عادلانه منابع بر اساس نیازها، برنامه بنیادین استعدادیابی، توسعه زیرساخت ها در روستاها،واگذاری اماکن ورزشی به هیات های ورزشی در راستای اصل 44 قانون اساسی و استفاده از ظرفیت های قانونی برای توسعه ورزش از جمله نکاتی بود که نمایندگان مجلس در این دیدار بر آن تاکید کردند.