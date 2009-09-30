رقابتهای فوتبال "اروپا لیگ" پنج شنبه با برگزاری 24 دیدار پیگیری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه کامل دیدارهای فرداشب که در گروه های 12 گانه برگزار می شود به این شرح است:
گروه A:
* اندرلشت بلژیک - آژاکس آمستردام هلند
* تیمیسورا رومانی - دیناموزاگرب کرواسی
گروه B:
* اسلاویا پراگ جمهوری چک - لیل فرانسه
* والنسیا اسپانیا - جنوآ ایتالیا
گروه C:
* سلتیک اسکاتلند - راپیدوین اتریش
* هامبورگ آلمان - هاپوئل اسراییل
گروه D:
* ونتسپیلس لتونی - هیرنوین هلند
* اسپورتینگ پرتغال - هرتابرلین آلمان
گروه E:
* فولهام انگلستان - باسل سوییس
* رم ایتالیا - زسکا بلغارستان
گروه F:
* دیناموبخارست رومانی - پاناتینایکوس یونان
* گالاتاسرای ترکیه - اشتورم گراتس اتریش
گروه G:
* لفسکی بلغارستان - لاتزیو ایتالیا
* سالزبورگ اتریش - ویارئال اسپانیا
گروه H:
* شریف مولداوی - فنرباغچه ترکیه
* توئنته هلند - استوابخارست رومانی
گروه I:
* آ ا ک آتن یونان - بنفیکا پرتغال
* باته بوریسوف لیتوانی - اورتون انگلستان
گروه J:
* شاختاردونتسک اوکراین - پارتیزان بلگراد صربستان
* تولوز فرانسه - بروژ بلژیک
گروه K:
* کپنهاگن دانمارک - اسپارتاپراگ جمهوری چک
* پی اس وی آیندهوون هلند - کلوج رومانی
گروه L:
* اوستریا وین اتریش - ناسیونال پرتغال
* وردربرمن پرتغال - آتلتیک بیلبائو اسپانیا
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